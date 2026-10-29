A cinco días de las elecciones de EE.UU.: Frente en California y economía bajo la lupa

La Administración de Donald Trump abrió una investigación penal en California para determinar si miles de personas no ciudadanas figuran en los registros electorales y envió citaciones de un gran jurado federal a funcionarios electorales locales, según The New York Times. La pesquisa se enmarca en la ofensiva del Gobierno para investigar supuestas irregularidades en el sistema electoral, en medio de un pulso judicial con California, después de que un juez federal rechazara esta semana la petición de apartar más de 20.000 votos por correo para verificar la ciudadanía de sus titulares.

El gobernador de California, el demócrata Gavin Newsom, anunció que desplegará abogados especializados en legislación electoral y observadores en todo el estado con el objetivo de "proteger cada voto", en respuesta a la pretensión de Trump de situar agentes federales en los centros de votación.

La polémica continuó hoy en el estado de Alaska y el Departamento de Justicia emitió cerca de 40 citaciones por una supuesta maniobra para restar votos al senador republicano Dan Sullivan mediante otro candidato independiente con un nombre casi idéntico.

En paralelo, la situación económica se afianza como una de las principales preocupaciones de los ciudadanos a cinco días de las elecciones. El PIB estadounidense creció un 0,8 % en el tercer trimestre respecto al anterior, equivalente a un 3,4 % en tasa anualizada, mientras que la inflación repuntó en septiembre hasta el 3,6 % interanual, según el índice PCE publicado hoy.

Las contiendas por un escaño en el Senado se amplían a Carolina del Sur. Trump viajó a este estado para respaldar a la candidata al Senado Darline Graham, hermana del fallecido senador Lindsey Graham, cuya ventaja frente a la demócrata Annie Andrews se reduce.

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El último sondeo sitúa a ambas candidatas empatadas con un 48 % de intención de voto entre los votantes probables, pese a que era un escaño que se daba por ganado en un estado tradicionalmente republicano, donde Trump ganó por cerca de 18 puntos en 2024.

La exvicepresidenta Kamala Harris regresó a la campaña electoral con un acto en Macon (Georgia), donde llamó a votar contra lo que calificó de "tiranía" del presidente y pidió a los demócratas movilizarse en la recta final antes de los comicios.

Harris, derrotada por Trump en las presidenciales de 2024, respaldó a los candidatos demócratas en un estado decisivo para las aspiraciones de su partido.

El presidente insultó a un periodista de la agencia Reuters este jueves al llamarlo "repugnante", después de que el reportero le preguntara si la cancelación de su mitin en Kansas, previsto para este sábado, estaba relacionada con su estado de salud.

"Eres repugnante. Ponte en forma. Tienes un aspecto terrible", dijo Trump al periodista. Posteriormente, sustituyó un mitin electoral del domingo en Iowa por un "telemitin".

Todos los estados, salvo Dakota del Norte, exigen que los ciudadanos que se inscriban en los registros electorales para ejercer su derecho al voto, pero los plazos y procedimientos varían. Algunos permiten registrarse el mismo día de las elecciones, mientras que otros exigen hacerlo días o semanas antes.

En Estados Unidos no existe un documento nacional de identidad obligatorio y los requisitos de identificación para votar varían según el estado. Entre los documentos admitidos, según la legislación estatal, figuran la licencia de conducir, el pasaporte y la identificación militar.

Algunos estados aceptan documentos sin fotografía y otros permiten votar sin presentar identificación mediante alternativas como una declaración jurada.

El foco estará en Florida, donde Trump tiene previsto un mitin en Daytona Beach mientras los republicanos buscan movilizar a sus votantes en la recta final de las elecciones. La economía y el costo de vida, junto con el descontento de parte del electorado hispano, figuran entre los asuntos que marcan la campaña en el estado.