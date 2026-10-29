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Mundo
29 de octubre de 2026 - 08:25

Al menos 10 muertos tras explotar una bombona de oxígeno en una ambulancia en Pakistán

Imagen sin descripción

Islamabad, 29 oct (EFE).- Al menos 10 personas murieron tras la explosión de una bombona de oxígeno dentro de una ambulancia estacionada en un hospital público del sur de Pakistán, entre ellas una mujer embarazada, informaron las autoridades paquistaníes este jueves.

Por EFE
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"Se produjo una explosión repentina mientras se instalaba un cilindro en una ambulancia estacionada", declaró a EFE un agente de policía de la comisaría de la zona, en Nagarparkar, Afzal Hussain.

La explosión ocurrió durante la noche dentro de una ambulancia donde varios pacientes se encontraban siendo trasladados a otro hospital, entre ellos personal del hospital, pacientes y sus familiares, agregó la policía.

Tras la explosión, que tuvo lugar en el distrito de Tharparkar, en la provincia sureña de Sindh, un incendio envolvió el vehículo.

"En la explosión, diez personas, entre ellas una mujer embarazada, perdieron la vida y cuatro resultaron heridas", agregó Hussain, que añadió que los heridos ya han sido trasladados al Hospital Civil de Mithi.

En redes sociales se difundieron imágenes de un vehículo envuelto en llamas con una puerta abierta. Otra imagen mostraba su carrocería ennegrecida frente a un edificio, con gente observando cerca.

El presidente paquistaní, Asif Zardari, expresó su pesar por las muertes y pidió una investigación rápida y transparente para determinar la causa, según un comunicado de su oficina.

En agosto, un incendio provocado por la explosión de un aire acondicionado causó la muerte de 14 recién nacidos en la sala de neonatología del Instituto Paquistaní de Ciencias Médicas (PIMS) en Islamabad. El único bebé rescatado de la sala falleció semanas después, elevando el número de víctimas mortales a 15.

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