Al menos 12 civiles muertos en un ataque saudí contra el suroeste del Yemen, según hutíes

El Ministerio de Salud, controlado por los hutíes, atribuyó en un comunicado el ataque a aeronaves pertenecientes a lo que denominó la "agresión saudí-estadounidense-israelí", señalando que el bombardeo alcanzó los hogares de dos familias de apellido Al Qawz.

El ministerio indicó que el balance inicial de víctimas no es definitivo, por lo que la cifra podría aumentar.

Las circunstancias del ataque denunciado este jueves -incluyendo la causa de la explosión y el número de víctimas- no han podido ser verificadas de forma independiente a través de fuentes externas.

Este ataque se produce en un contexto de acusaciones cruzadas sobre las víctimas civiles en el conflicto del Yemen.

Ayer mismo, los rebeldes denunciaron al menos 14 muertos y decenas de heridos en ataques aéreos atribuidos a la coalición liderada por Arabia Saudí en apoyo al Gobierno yemení internacionalmente reconocido contra Al Yauf, en el noroeste, contra zonas residenciales, un mercado y una gasolinera.

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Mientras, funcionarios del Ejecutivo reconocido y fuentes militares progubernamentales sostienen que algunas muertes de civiles se deben a lanzamientos fallidos de misiles por parte de los hutíes y a disparos indiscriminados de artillería.

Asimismo, representantes gubernamentales han acusado a los insurgentes de utilizar zonas pobladas e instalaciones públicas para almacenar armamento y lanzar misiles, exponiendo así a la población civil a los riesgos derivados de fallos en los disparos o de posibles contraataques.

Las hostilidades se reanudaron en el Yemen a mediados de julio, cuando los hutíes denunciaron que Arabia Saudí bombardeó el aeropuerto de Saná para evitar el aterrizaje de un avión iraní, una acción que fue reivindicada por el Ejército y que Riad nunca se atribuyó.

Eso desencadenó ataques transfronterizos de los hutíes contra instalaciones civiles, militares y energéticas de Arabia Saudí, país al que también han impuesto una suerte de bloqueo a sus buques en el mar Rojo, la principal alternativa de Riad para exportar su petróleo tras el cierre del estrecho de Ormuz.

En paralelo, los insurgentes iniciaron una ofensiva para hacerse con la costa suroccidental del Yemen, mientras que la coalición militar y el Gobierno reconocido reanudaron sus bombardeos contra los hutíes en una contraofensiva denominada "Amanecer del Yemen".