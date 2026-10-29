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Mundo
29 de octubre de 2026 - 21:40

Al menos once personas atendidas por fuga de amoniaco en una planta de pollos en Paraguay

Imagen sin descripción

Asunción, 29 oct (EFE).- Al menos once personas fueron atendidas por los servicios médicos debido a una fuga de amoniaco en una planta procesadora de pollos en la ciudad de Mariano Roque Alonso, en el departamento Central de Paraguay, informaron fuentes sanitarias y de la empresa, que descartaron que la emergencia alcanzó a zonas vecinas.

Por EFE
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Según la empresa Pollpar S.A., su personal de Salud y Seguridad Ocupacional identificó "una pérdida leve en una válvula de amoniaco ubicada en un sector externo a producción", lo que llevó a activar los protocolos de emergencia y evacuar a quienes se encontraban en el área.

"Todo el personal evacuado fue asistido por nuestro equipo médico. Quienes presentaron molestias fueron derivados al IPS (Instituto de Previsión Social) para una atención especializada y continúan bajo seguimiento", señaló la firma en un comunicado.

La zona afectada fue restringida "hasta completar las verificaciones técnicas y de seguridad", y anunció que se analizará lo ocurrido "para reforzar las medidas preventivas".

Por su parte, el IPS, la entidad estatal encargada del sistema de salud de los trabajadores, comunicó que seis personas fueron trasladadas hasta su Hospital Central en Asunción, en la capital del país, otras cuatro fueron derivadas a una clínica en Mariano Roque Alonso y a una más se le brindó atención en la planta.

El IPS detalló, citando el "reporte médico preliminar", que "todos los pacientes se encuentran estables, a excepción de una persona que se encuentra en estado somnoliento y bajo observación".

Además, explicó que se habilitó un área exclusiva de urgencias para la atención de estos pacientes, a fin de evitar que el "fuerte olor a amoniaco" afecte a los demás internados.

El jefe de la subcomisaría primera del barrio San Blas de Mariano Roque Alonso, Rodolfo Sánchez, aseguró, de acuerdo al diario local Última Hora, que doce trabajadoras fueron trasladadas al IPS con síntomas de náuseas e irritación de garganta.

Otros incidentes similares han sido reportados en años pasados, entre ellos uno ocurrido en febrero de 2024, cuando la explosión de un tanque de amoniaco en una fábrica de embutidos de la empresa Ochsi causó la muerte de cuatro trabajadores y dejó a cerca de cuarenta afectados por la inhalación del gas.

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