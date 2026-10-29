Ataque ruso al centro de la ciudad ucraniana de Cherníguiv causa la muerte de dos menores

Según las primeras informaciones, murieron dos chicas de 15 años, señaló el DSNS.

El jefe de la Administración Militar Municipal de Cherníguiv, Dmitró Brizhinskí, indicó por su parte que hay al menos 15 personas heridas, entre ellas tres niños.

El Ayuntamiento de la ciudad señaló por su parte en la misma aplicación que varios comercios han resultado dañados y hay vehículos en llamas.

El jefe de la Administración Militar Regional, Viacheslav Chaus, señaló que el ataque se produjo a plena luz del día.

"El ataque fue en pleno centro de la ciudad, justo cuando había mucha gente en las calles", indicó.