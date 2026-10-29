Avistado un barco en llamas en Ormuz en medio de tensión entre EEUU, Israel e Irán

La UKMTO dijo en un comunicado haber recibido un informe sobre un incidente ocurrido a unas 9 millas náuticas al norte de la localidad de Khasab, en el extremo norte de Omán y ubicada en el estrecho de Ormuz, donde el capitán de una tercera embarcación "ha informado del avistamiento de otro buque en llamas".

"Se desconoce el estado de la tripulación. Por el momento no hay evaluación de daños ni informe de impacto ambiental", añadió la entidad, que aconsejó a los buques que transiten con precaución y que informen de "cualquier actividad sospechosa".

Este incidente, que todavía no ha sido reivindicado por ningún actor, tiene lugar un día después de que el ministro de Exteriores de Irán, Abás Araqchí, advirtiera de que cualquier acción militar "instigada por Israel" en la región del golfo Pérsico tendría un impacto "devastador" en los mercados energéticos internacionales.

El jefe de la diplomacia iraní hizo estas declaraciones en X al destacar la participación de Irán en la cumbre del Foro de Países Exportadores de Gas (FPEG), celebrada en Moscú, donde se abordaron cuestiones relacionadas con los mercados mundiales del gas y la seguridad energética.

La advertencia de Araqchí se produce después de que medios estadounidenses informaran la semana pasada de que Estados Unidos e Israel habían elaborado planes para reanudar los ataques contra Irán, posiblemente después de las elecciones de medio mandato del 3 de noviembre.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Teherán asegura que el estrecho sigue cerrado y desde principios de octubre ha informado de al menos 16 incidentes con buques y petroleros, entre ataques y choques con minas navales, aunque el Comando Central estadounidense (CENTCOM) aseguró el pasado domingo que más de 3.000 buques comerciales habían atravesado la vía marítima durante los últimos seis meses con apoyo de sus fuerzas.

Además, Washington mantiene el cerco naval sobre los puertos iraníes y ha intensificado las sanciones contra Teherán, mientras continúan estancadas las negociaciones para poner fin al conflicto.