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Mundo
29 de octubre de 2026 - 07:30

Berlín y Seúl elevan su relación bilateral y acuerdan colaborar en defensa y tecnología

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Seúl, 29 oct (EFE).- Los líderes de Alemania y Corea del Sur acordaron este jueves elevar la relación entre ambos países al nivel de Asociación Estratégica Reforzada, al tiempo que anunciaron una serie de acuerdos en campos como la defensa o las tecnologías avanzadas, durante la visita del canciller alemán a Seúl.

Por EFE
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"Vivimos una era de agitación global; resulta natural, por tanto, que fortalezcamos nuestra cooperación en tiempos como estos", dijo el canciller, Friedrich Merz, en una declaración a los medios tras mantener una reunión con el presidente surcoreano, Lee Jae Myung.

El mandatario alemán destacó el apoyo de Corea del Norte a Rusia en su guerra contra Ucrania, y dijo que la seguridad de Europa está "directamente entrelazada" con la de la península coreana.

El presidente surcoreano, por su parte, dijo que ambos países buscarán establecer lo antes posible un acuerdo de intercambio de información clasificada y prometió reforzar la comunicación estratégica entre las autoridades de defensa surcoreanas y alemanas.

También dijo que transmitió a Merz el "gran interés" de las empresas de defensa surcoreanas en desarrollar asociaciones con Alemania.

"Aprovechando las tecnologías de defensa avanzadas y las capacidades industriales de ambas naciones, buscaremos activamente oportunidades de cooperación mutuamente beneficiosa entre nuestras empresas del sector", explicó el mandatario.

Lee y Merz acordaron además ampliar su colaboración en ámbitos como la inteligencia artificial (IA), la tecnología cuántica, la biotecnología y la exploración espacial.

El canciller alemán aterrizó este jueves en Corea del Sur tras reunirse ayer con la primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, en Tokio, en el marco de una gira por Asia que lo ha llevado también a Singapur.

Su gira coincide con el viaje del presidente alemán, Frank-Walter Steinmeier, a China, donde este jueves solicitó a las autoridades del gigante asiático que aprovechen sus "estrechos vínculos con Rusia" para contribuir al fin de la guerra en Ucrania y defendió unas relaciones comerciales "equilibradas" entre Pekín y Europa, durante un discurso en la Universidad.

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