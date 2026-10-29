Canadá y la UE defienden su creciente alianza ante el giro proteccionista de EE.UU.

La ministra canadiense de Exteriores, Anita Anand, afirmó durante un acto en la Universidad de Montreal, junto con la alta representante de la UE para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Kaja Kallas, que el orden comercial mundial "ha cambiado fundamentalmente" desde que Estados Unidos se alejó del multilateralismo y ha avanzado hacia un mayor proteccionismo.

Anand señaló que Canadá responde a esos cambios reforzando alianzas basadas en "la confianza, la estabilidad y la fiabilidad" y situó a la UE entre sus principales socios para lograr una mayor autonomía estratégica.

"Esto no se trata de ningún otro país; se trata de nosotros", afirmó la ministra, que recordó que Ottawa pretende duplicar en diez años su comercio con países distintos de Estados Unidos.

Kallas coincidió en que la nueva alianza "no es contra nadie" y explicó que el actual contexto geopolítico obliga a Canadá y Europa a identificar socios en los que puedan confiar y a reducir dependencias potencialmente vulnerables.

"Cada dependencia, cada conexión que tengas, asegúrate de que estás conectado con amigos, porque la otra parte también puede hacerte daño", advirtió.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Ambas responsables también abordaron la guerra en Ucrania. Kallas pidió aumentar la presión sobre Moscú y mantener el apoyo a Kiev, mientras Anand recordó que Canadá trabaja en un acuerdo de asociación de cien años con Ucrania que incluirá cooperación en producción de drones y garantías de seguridad.

En un comunicado posterior, el Ministerio de Asuntos Exteriores canadienses indicó que durante una reunión de trabajo que mantuvieron, Anand y Kallas reiteraron su apoyo inquebrantable a la soberanía, independencia e integridad territorial de Ucrania y coincidieron en la necesidad de incrementar la presión sobre Rusia y exigir responsabilidades a Moscú.

El encuentro se produjo en el contexto de la XXI Cumbre Canadá-UE, que se celebra este jueves y viernes en Montreal y que pretende profundizar la cooperación bilateral en seguridad, defensa, comercio, energía, minerales críticos e inteligencia artificial.