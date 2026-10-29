China acusa a EE.UU. de alimentar la violencia en México tras críticas de su embajador

En un comunicado difundido a través de su cuenta oficial de WeChat -semejante a Whatsapp, censurado en China-, la representación diplomática china expresó su "profundo descontento" y "firme oposición" a las declaraciones de Johnson, al que acusó de ignorar los hechos y tratar de sembrar discordia entre Pekín y México.

La Embajada sostuvo que la demanda estadounidense de estupefacientes proporciona un mercado y grandes beneficios a los carteles, mientras que las armas ilegales y el dinero del narcotráfico procedentes de Estados Unidos alimentan la delincuencia violenta en México.

"¿Está realmente preocupado por México o intenta desviar la atención y eludir sus propias responsabilidades?", cuestionó la representación diplomática.

La embajada también rechazó las acusaciones contra las empresas chinas y reprochó a los funcionarios estadounidenses que las desacrediten mientras buscan oportunidades comerciales para compañías de su país en los sectores de energía y gas natural.

Asimismo, acusó a Washington de utilizar medios políticos para excluir competidores, perjudicar el derecho de México a elegir libremente a sus socios comerciales y tratar de socavar las relaciones entre Pekín y México.

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Las críticas responden a las declaraciones de Johnson durante la Conferencia de Inversionistas Globales del Instituto Milken, celebrada el miércoles, donde afirmó que a China le convendría un México inseguro y que Pekín estaría dispuesto a incentivar empresas deficitarias para generar dependencia.

El embajador estadounidense también cuestionó las intenciones de las compañías chinas que buscan operar en México y defendió una mayor integración económica norteamericana frente a la competencia del gigante asiático.

Las declaraciones se producen en medio de las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China, que han llevado a empresas chinas a buscar oportunidades de producción en México para acercarse al mercado norteamericano, una estrategia que ha suscitado recelos en Washington.