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Mundo
29 de octubre de 2026 - 05:25

China califica de "mentira" las acusaciones de EE.UU. de trabajo forzoso uigur

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Pekín, 29 oct (EFE).- China calificó este jueves de "mentira" las acusaciones de trabajo forzoso en Xinjiang (noroeste) en las que Estados Unidos basa sus recientes restricciones a tres empresas chinas de genética, y advirtió que adoptará "las medidas necesarias" para defender los derechos e intereses de las compañías afectadas.

Por EFE
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"Estados Unidos sigue fabricando mentiras sobre Xinjiang y, con el pretexto del llamado 'trabajo forzoso', reprime de forma arbitraria a empresas chinas", expresó hoy en rueda de prensa el portavoz del Ministerio chino de Exteriores Guo Jiakun.

El vocero consideró que "el llamado 'trabajo forzoso' no es más que una mentira inventada por elementos antichinos, cuyo objetivo es sembrar el caos en Xinjiang, difamar a China y frenar su desarrollo".

"Instamos a Estados Unidos a que deje de interferir en los asuntos internos de China con la excusa de los derechos humanos y de contener el desarrollo del país", aseguró Guo, que añadió que Pekín adoptará "las medidas necesarias" para defender los derechos e intereses de sus empresas.

El Departamento de Seguridad Nacional estadounidense anunció este miércoles la inclusión de BGI Genomics, MGI Tech y Shenzhen BGI Technology, también conocida como BGI Group, en una lista de entidades sujetas a restricciones de importación por presuntos vínculos con el trabajo forzoso.

Según Washington, las compañías colaboraron con las autoridades de Xinjiang en actividades de análisis genético que facilitarían programas de trabajo forzoso contra uigures y otras minorías étnicas.

El Ministerio chino de Comercio respondió este jueves condenando las restricciones y acusando a Estados Unidos de utilizar los derechos humanos como pretexto para aplicar medidas proteccionistas contra compañías del país asiático.

Por su parte, BGI Group y MGI Tech rechazaron las acusaciones, mientras que la primera aseguró que las restricciones no tendrán un impacto significativo en sus operaciones y la segunda anunció que recurrirá su inclusión en la lista estadounidense.

Xinjiang ha sido objeto de denuncias internacionales por la detención masiva de uigures y otras minorías musulmanas, así como por acusaciones de vigilancia generalizada, trabajos forzados y persecución religiosa, que Pekín rechaza y atribuye a campañas de desprestigio.

Las nuevas restricciones llegan en medio de las persistentes fricciones comerciales y tecnológicas entre China y Estados Unidos, que han recurrido a sanciones y controles contra empresas del otro país pese a sus esfuerzos por estabilizar las relaciones económicas bilaterales.

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