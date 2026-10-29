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Mundo
29 de octubre de 2026 - 06:30

China confirma que el TLC actualizado con Perú entrará en vigor el 1 de noviembre

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Pekín, 29 oct (EFE).- China confirmó este jueves que el protocolo de modernización de su tratado de libre comercio (TLC) con Perú entrará en vigor el próximo 1 de noviembre, después de que ambos países completaran los procedimientos internos necesarios para su aplicación.

Por EFE
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La portavoz del Ministerio de Comercio chino Huang Ling señaló hoy en una rueda de prensa que la actualización del acuerdo permitirá profundizar las relaciones económicas y comerciales bilaterales y crear nuevas oportunidades de cooperación e inversión para las empresas de ambos países.

Huang sostuvo que la entrada en vigor del protocolo refleja la voluntad compartida de ambos países de "defender el multilateralismo y el libre comercio" y contribuirá a fortalecer su asociación estratégica integral.

La confirmación china llega después de que el Gobierno peruano publicara el pasado martes un decreto que establece la entrada en vigor del protocolo en esa misma fecha, tras culminar los trámites necesarios para su aplicación.

La portavoz recordó que el TLC original fue firmado en abril de 2009 y entró en vigor en 2010, mientras que las negociaciones para su modernización comenzaron en noviembre de 2018 y concluyeron sustancialmente en junio de 2024.

El protocolo actualizado fue suscrito en noviembre de 2024 durante la visita de Estado del presidente chino, Xi Jinping, a Lima, coincidiendo con la celebración de la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC).

China es el principal socio comercial de Perú, con un intercambio bilateral que superó los 50.000 millones de dólares en 2025, según datos difundidos por la Embajada china en Lima.

La relación comercial bilateral se ha reforzado también con el megapuerto de Chancay, construido con capital mayoritario de la naviera estatal china Cosco Shipping e inaugurado en noviembre de 2024 para impulsar las conexiones marítimas entre China y Sudamérica.

La infraestructura ha sido objeto de controversia después de que Estados Unidos advirtiera en febrero de que Perú podría perder capacidad de supervisión sobre el puerto, tras una resolución judicial que limitó las competencias del organismo regulador.

Pekín rechazó las críticas estadounidenses y Cosco defendió que el control de la infraestructura no afecta a la soberanía peruana.

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