Colombian Green Energy operará el lote petrolero 206, en el norte de Perú

La compañía Perupetro, que se encarga de la administración de los recursos de hidrocarburos en Perú, informó en un comunicado que este miércoles suscribió el contrato para que la empresa colombiana sea un "nuevo operador que se integra al panorama de reactivación petrolera en el noroeste del país".

También, añadió que se busca que este acuerdo permita "incorporar producción adicional, maximizar el factor de recuperación y extender la vida productiva del campo".

El Lote 206 comprende un área de 17.177,765 hectáreas y está conformado por la integración de los antiguos lotes II y XV, cuyos contratos culminaron en 2025 y 2026, con una producción promedio histórica de 300 barriles diarios de petróleo.

El programa de trabajo obligatorio del concesionario para los primeros diez años contempla la ejecución de 81 reacondicionamientos de pozos, 40 pozos de desarrollo y un pozo exploratorio.

Perupetro destacó, que Colombian Green Energy es un operador habilitado por la Agencia Nacional de Hidrocarburos de Colombia (ANH) para campos de petróleo y gas, con experiencia en su país y en Estados Unidos.