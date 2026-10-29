ABC
29 de octubre de 2026
Ir a ABC en el Este
Doble B
ABC TV de 21:00:00 a 21:59:00
Ver ABC TV
De Todo un Poco
ABC Cardinal AM de 21:00 a 23:59
Escuchar ABC AM
Solo Música
ABC FM 18:00 a 23:59
Escuchar ABC FM
Doble B
ABC TV de 21:00:00 a 21:59:00
Ver ABC TV
21º
Ahora
ver más
21º
Ahora
HOY
Min
18º
Máx
28º
undefined 2026-10-30
Min
15º
Máx
29º
undefined 2026-10-31
Min
17º
Máx
32º
undefined 2026-11-01
Min
18º
Máx
34º
undefined 2026-11-02
Min
20º
Máx
25º
undefined 2026-11-03
Min
20º
Máx
30º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
5.790
Venta
6.120
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.080
Venta
1.190
EURO
Compra
6.100
Venta
6.850

Ver Cotizaciones

Mundo
29 de octubre de 2026 - 22:25

Comunidad Andina firma convenio con Alemania para luchar contra hongo que afecta al banano

Imagen sin descripción

Lima, 29 oct (EFE).- La Secretaría General de la Comunidad Andina (CAN) y la Cooperación Alemana para el Desarrollo (GIZ) suscribieron un convenio para fortalecer la prevención, vigilancia y respuesta regional frente a la enfermedad Fusarium Raza 4 Tropical (Foc R4T), un hongo que amenaza los cultivos de banano y plátano en Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú.

Por EFE
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

El organismo integrador señaló -en un comunicado- que el convenio tendrá una vigencia de dieciocho meses y fue suscrito este jueves en Lima por el secretario general de la CAN, Gonzalo Gutiérrez, y por la directora residente GIZ para el Cono Sur (Argentina, Chile y Perú), Katja Anne Kammerer.

Durante la suscripción, Gutiérrez señaló que el Foc R4T es una amenaza que no reconoce fronteras, por lo que "la respuesta solo puede ser compartida".

Kammerer destacó, por su parte, que fortalecer la prevención ante esa enfermedad fitosanitaria "exige no solo mejores herramientas de vigilancia y detección temprana, como el uso de drones o inteligencia artificial, sino también instituciones preparadas y mecanismos de coordinación regional que funcionen".

A su turno, la embajadora de Alemania en Perú, Sabine Bloch, dijo que su país "contribuye, junto con los países andinos, a fortalecer las capacidades para anticipar riesgos, proteger los medios de vida de las familias productoras y reforzar la resiliencia de las cadenas de valor".

El acuerdo dará continuidad al trabajo conjunto en áreas prioritarias de vigilancia para la detección temprana y el reporte oportuno de casos; el manejo integrado y sostenible de la enfermedad; la bioseguridad agrícola mediante protocolos estrictos y el fortalecimiento de las capacidades de productores y técnicos locales.

El convenio también promoverá la ampliación y el fortalecimiento del Centro Regional de Inteligencia Fitosanitaria de la Comunidad Andina (Crifcan), una herramienta tecnológica que da prioridad a la vigilancia del hongo Fusarium y facilitará el acceso a información sanitaria "para apoyar decisiones oportunas de las autoridades y los actores del sector".

La presencia del Fusarium ha sido confirmada en Colombia, Perú y Ecuador, por lo que pone en riesgo una actividad de la que dependen miles de familias productoras, así como la seguridad alimentaria de las poblaciones y una parte importante de las exportaciones de la subregión, remarcó la CAN.

Lo
más leído
del día

01
Policiales
Accidente rumbo al Transchaco Rally: dos muertos tras choque de camioneta contra camión
Ver más
02
Política
Video: Zenaida y funcionarias que denunciaron “peajes salariales” llegaron a un acuerdo, dice Tuma
Ver más
03
Política
Plan de Alliana de usar “Concordia Colorada” se despeña: Marito Abdo es la piedra en el camino
Ver más
04
Economía
Carmen Marín renuncia al directorio del BCP
Ver más
05
Economía
Exconsejero presenta a IPS propuesta para “capitalizar” Ueno y ser “accionista” del banco
Ver más

Te puede interesar