Comunidad Andina firma convenio con Alemania para luchar contra hongo que afecta al banano

El organismo integrador señaló -en un comunicado- que el convenio tendrá una vigencia de dieciocho meses y fue suscrito este jueves en Lima por el secretario general de la CAN, Gonzalo Gutiérrez, y por la directora residente GIZ para el Cono Sur (Argentina, Chile y Perú), Katja Anne Kammerer.

Durante la suscripción, Gutiérrez señaló que el Foc R4T es una amenaza que no reconoce fronteras, por lo que "la respuesta solo puede ser compartida".

Kammerer destacó, por su parte, que fortalecer la prevención ante esa enfermedad fitosanitaria "exige no solo mejores herramientas de vigilancia y detección temprana, como el uso de drones o inteligencia artificial, sino también instituciones preparadas y mecanismos de coordinación regional que funcionen".

A su turno, la embajadora de Alemania en Perú, Sabine Bloch, dijo que su país "contribuye, junto con los países andinos, a fortalecer las capacidades para anticipar riesgos, proteger los medios de vida de las familias productoras y reforzar la resiliencia de las cadenas de valor".

El acuerdo dará continuidad al trabajo conjunto en áreas prioritarias de vigilancia para la detección temprana y el reporte oportuno de casos; el manejo integrado y sostenible de la enfermedad; la bioseguridad agrícola mediante protocolos estrictos y el fortalecimiento de las capacidades de productores y técnicos locales.

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El convenio también promoverá la ampliación y el fortalecimiento del Centro Regional de Inteligencia Fitosanitaria de la Comunidad Andina (Crifcan), una herramienta tecnológica que da prioridad a la vigilancia del hongo Fusarium y facilitará el acceso a información sanitaria "para apoyar decisiones oportunas de las autoridades y los actores del sector".

La presencia del Fusarium ha sido confirmada en Colombia, Perú y Ecuador, por lo que pone en riesgo una actividad de la que dependen miles de familias productoras, así como la seguridad alimentaria de las poblaciones y una parte importante de las exportaciones de la subregión, remarcó la CAN.