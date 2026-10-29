Consejo Europa denuncia condiciones en los centros de retención de inmigrantes en Francia

En un informe publicado este jueves con las conclusiones de la visita que hizo en octubre de 2025 a seis de esos centros y en las zonas de retención de inmigrantes en situación irregular en los aeropuertos de París y Lyon, el CPT reclama que se refuerce rápidamente la "seguridad dinámica" para prevenir los actos de violencia y de intimidación entre los internos.

Los expertos del Consejo de Europa lamentan "la ausencia de mejora e incluso la agravación" de las tensiones y de los malos tratos observados desde otra visita previa que habían hecho en 2018.

Hacen notar que algunas de las personas retenidas, en particular en el centro de retención de París-Vincennes, dijeron "haber sido maltratados por agentes de policía" y muchas también han señalado ser víctimas de provocaciones e insultos, algunos de ellos de carácter racista, aunque manifestaron reticencias a la hora de denunciarlo formalmente por temor a sufrir represalias.

El CPT señala que la amplitud de la violencia entre los inmigrantes retenidos probablemente se ha incrementado, teniendo en cuenta que el número de ese tipo de incidentes casi se ha duplicado y que muchos de los internos contaron haber sufrido ataques que les causaron diversos tipos de heridas, pero también robos o extorsiones.

Igualmente señala que la duración media que pasan los inmigrantes en esos centros se ha triplicado desde la visita que hizo en 2018, y cuestiona que se les mantenga retenidos cuando su expulsión no parece razonable.

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A ese respecto, subraya que "la privación de libertad no debería emplearse más que como último recurso".

Este órgano del Consejo de Europa, que tiene competencias para inspeccionar los centros de detención de todos los países miembros, explica haber observado la presencia de menores inmigrantes no acompañados en las zonas de retención de personas en situación irregular de los aeropuertos.

Y recuerda que en principio los niños tienen que recibir un trato "específico" y ser alojados en establecimientos propios que respeten "su interés superior".