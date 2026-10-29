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Mundo
29 de octubre de 2026 - 16:00

Cruz Roja alerta de "limitaciones energéticas" en Cuba para la recuperación tras Melissa

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La Habana, 29 oct (EFE).- La Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y la Media Luna Roja (IFRC) alertaron este jueves que "la recuperación" en Cuba, tras un año del huracán Melissa, "sigue obstaculizada por graves limitaciones energéticas", aunque han logrado asistir a más de 35.000 personas en la isla.

Por EFE
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El huracán Melissa tocó tierra en Cuba el 29 de octubre de 2025 con categoría 3 (de 5) en la escala Saffir-Simpson y afectó a 2,2 millones de personas en las provincias orientales de Granma, Holguín y Santiago de Cuba.

La IFRC lamentó las afectaciones que provocan en la distribución de la ayuda, "las restricciones en la importación de combustible y las disrupciones en la cadena de suministro internacional", ocasionadas esencialmente por el bloqueo petrolero y las sanciones secundarias impuestas este año por EE.UU. a la isla.

Señaló que "los apagones persistentes en todo el país" -marcados por la obsolescencia de sus termoeléctricas y las restricciones de Washington- así como la "inestabilidad de la red eléctrica continúan afectando el transporte, la atención de salud, los sistemas de agua, la actividad económica y las operaciones de la Cruz Roja".

"Los apagones prolongados están sometiendo a una fuerte presión a servicios esenciales como la atención materna, neonatal y de cuidados intensivos, así como la diálisis y la radioterapia", señaló.

El comunicado remarca "los retrasos en cirugías, diagnósticos y vacunación", así como "las pérdidas de cosechas y las dificultades de transporte que agravan la inseguridad alimentaria y obligan a las familias a cocinar con carbón y leña".

Sin embrago, en este contexto, las organizaciones han llegado con "medicamentos, insumos médicos y artículos esenciales de socorro" y han instalado tanques de agua "en 11 comunidades para cubrir las necesidades mínimas de 30.000 personas durante una semana", puntualizó la IFRC.

EL organismo señaló, además, que, "para mantener la operación en marcha, la Cruz Roja Cubana ha priorizado la acción local y las soluciones de respaldo energético”.

En cuanto al control de vectores, el texto refiere que las campañas comunitarias y escolares han llegado a unas 7.494 personas para ayudar a prevenir el dengue y otras enfermedades transmitidas por mosquitos.

Resalta también que, en 54 comunidades, 3.517 personas han recibido apoyo psicosocial "para manejar la ansiedad, el duelo y las dificultades para dormir".

Puntualiza que se prevé instalar sistemas fotovoltaicos en centros de salud de provincias como Guantánamo, Matanzas y Ciego de Ávila, especialmente para los hospitales, pediátricos y casas maternas y distribuir 1.600 kits para la reparación de techos, lo que "dependen de la disponibilidad de energía y combustible".

Este trabajo cuenta con el apoyo del Llamamiento de Emergencia de la IFRC, el cual fue lanzado en octubre de 2025 por 18 millones de francos suizos (19.508 millones de euros), y hasta la fecha posee solo el 38,6 % de los fondos, una "financiación muy por debajo de lo necesario", remarcó el comunicado.

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