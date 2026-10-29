Cuentas prorrusas culpan al Partido Demócrata del accidente de tren en España

Las publicaciones suplantan la identidad de medios de comunicación internacionales y acusan a los demócratas de haber perpetrado "un ataque terrorista" en territorio español, a pocos días de las elecciones en Estados Unidos.

Algunas de las cuentas que han publicado estos mensajes siguen patrones de comportamiento de la conocida red prorrusa de desinformación Matrioska, señala el colectivo Antibot4Navalny, un grupo de activistas que investiga las campañas rusas de desinformación.

Algunos de los mensajes difunden uno o varios videos que suplantan la identidad de portales periodísticos como News Guard y Bellingcat, así como las cadenas de televisión Euronews, Euroinfo y TF1.

Uno de los mensajes difunde una grabación atribuida a Bellingcat, en la que el medio supuestamente informa que una fuente anónima le entregó pruebas de que el sistema de señalización ferroviaria en España fue jaqueado, lo que llevó a la colisión de los trenes en Toledo. Sin embargo, no hay rastros de ese video en las redes sociales ni en los canales oficiales del medio de investigación.

"Grupos de jáquers vinculados al Partido Demócrata de EE. UU. están implicados en el jaqueo del sistema de señalización ferroviaria en España @LeFigaroTV @20Minutes @LaTribune @planet_fr @LesEchos @LePoint @tagesschau @tzmuenchen @sternde @morgenpost @BR24 @welt @ARDKontraste @Tagesspiegel", afirma un perfil que difunde un video que imita la identidad visual del portal periodístico.

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La mención a las cuentas de medios de comunicación al final del mensaje busca captar su atención para que desmientan este contenido, según explica Antibot4Navalny. Este patrón se repite en la mayoría de publicaciones analizadas.

De igual forma, otros perfiles asociados a esta red de desinformación difunden versiones alteradas de portadas de los diarios franceses Liberation, Le Parisien, Le Figaro y La Croix, así como del semanario Franc Tireur, en las que se reemplaza el titular original "¿Violencia bajo influencias?" por "La violencia del Partido Demócrata estadounidense está causando estragos en Europa".

"¿Cómo lograron los representantes del Partido Demócrata de EE. UU. infiltrarse tan a fondo en Europa como para estar organizando atentados terroristas para promover sus intereses?", señala una de las publicaciones que difunde esta narrativa.

Por otra parte, otros perfiles buscan llamar la atención de medios y periodistas reales respondiendo a sus cuentas oficiales en los comentarios de X, otro indicio de comportamiento coordinado según explica el colectivo anónimo de investigación.

EFE Verifica ha encontrado diferentes publicaciones de esta red en inglés y portugués en la red social X. Antibot4Navalny indica que se trata de perfiles vinculados a la red de desinformación prorrusa Matrioska (en referencia a las tradicionales muñecas rusas que en su interior guardan otras de menor tamaño).

"El Kremlin está aprovechando —una vez más— un acontecimiento importante para favorecer al Partido Republicano y perjudicar a los demócratas en Estados Unidos de cara a las elecciones de mitad de mandato", asegura Antibot4Navalny.

De la actividad de estos entramados de manipulación han informado en/ los últimos años diferentes verificadores e instituciones públicas, como el Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) o el Gobierno de Francia.

Estos mensajes se producen días antes de las elecciones del próximo 3 de noviembre de Estados Unidos, en las que se renueva la totalidad de los 435 escaños de la Cámara de Representantes y un tercio de los senadores estadounidenses.