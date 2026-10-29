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Mundo
29 de octubre de 2026 - 05:40

Detenido un adolescente en Australia por delitos de terrorismo y material extremista

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Sídney, 29 oct (EFE).- Un adolescente de Darwin, en el norte de Australia, fue detenido y acusado de tres delitos relacionados con el terrorismo, la posesión de material extremista violento y documentos para fabricar armas de fuego mediante impresión 3D, según informó este jueves la Policía Federal Australiana (AFP).

Por EFE
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El joven, cuya identidad no ha sido divulgada, comparecerá este jueves ante un tribunal de menores, después de que los investigadores registraran el miércoles su domicilio y se incautaran de documentos y varios dispositivos electrónicos que, según las autoridades, contenían material extremista y referencias a ataques violentos.

La investigación comenzó a principios de octubre tras recibir información sobre la presunta publicación de contenido extremista violento en Internet por parte de un usuario australiano.

Las pesquisas apuntaron a que el adolescente administraba varios canales en redes sociales en los que supuestamente accedía a ese material, lo comentaba y lo difundía.

Durante un primer análisis de los dispositivos, los agentes también encontraron esquemas para fabricar armas de fuego mediante impresión 3D y otros manuales que, de acuerdo con la investigación, podrían facilitar la comisión de actos terroristas.

El menor afronta un cargo por recopilar o elaborar documentos susceptibles de facilitar atentados terroristas, castigado con hasta diez años de prisión, y otros dos por posesión de material extremista violento y de documentación para fabricar armas y explosivos, ambos con penas máximas de cinco años, aunque la condena dependerá de diferentes factores, incluyendo la edad del joven y otras circunstancias del caso.

La investigación está a cargo del equipo conjunto antiterrorista del Territorio del Norte, integrado por la AFP, la Policía territorial y la Organización Australiana de Inteligencia de Seguridad (ASIO).

La detención se produce en un contexto de especial atención a la amenaza extremista en Australia, tras el atentado perpetrado en diciembre de 2025 en Bondi, una conocida zona costera de Sídney.

El ataque, perpetrado el 14 de diciembre durante una celebración judía de Janucá dejó 15 muertos y más de 40 heridos. Dos hombres, un padre y su hijo, abrieron fuego contra los asistentes a la celebración y Australia calificó los hechos de atentado terrorista.

Las autoridades apuntaron a una posible inspiración en el grupo yihadista Estado Islámico, aunque señalaron que no habían encontrado indicios de que ambos actuaran como parte de una red terrorista más amplia.

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