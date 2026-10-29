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Mundo
29 de octubre de 2026 - 06:30

El aeropuerto de Aden reanuda sus operaciones tras el ataque con misiles de los hutíes

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Saná, 29 oct (EFE).- El aeropuerto internacional de Aden reanudó sus operaciones normales este jueves, un día después del ataque con misiles balísticos perpetrado por los rebeldes hutíes, según informó el ministro de Transportes del Yemen.

Por EFE
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Según la televisión estatal Yemen TV, el ministro de Transportes, Mohsen Al Amri, anunció la reanudación del tráfico aéreo durante una visita al aeropuerto.

Al Amri declaró que "los equipos técnicos y de ingeniería han comenzado de inmediato las reparaciones y el mantenimiento de emergencia en la pista y los sistemas operativos" tras el ataque del miércoles.

El cierre del aeropuerto interrumpió las operaciones el miércoles debido a un ataque con misiles balísticos lanzado por los insurgentes, en el marco del conflicto contra el gobierno yemení internacionalmente reconocido y la coalición militar saudí que lo respalda desde 2015.

El Ejército del Yemen informó ayer que el ataque "causó heridas entre los civiles y daños materiales", sin especificar el número de víctimas ni el impacto en esta instalación, para la que los hutíes pidieron la evacuación "inmediata" en dos ocasiones antes del bombardeo.

Fuentes de la Autoridad de Aviación Civil yemení dijeron a EFE bajo condición de anonimato que los proyectiles impactaron contra la pista del aeropuerto, que fue clausurado y sus vuelos desviados a Yibuti hasta nuevo aviso.

El de ayer fue el sexto ataque de este mes contra el aeropuerto de esta ciudad portuaria, de acuerdo con el Ejército yemení, que reafirmó que continuará enfrentando "la amenaza de los hutíes terroristas" y tomará "las medidas necesarias para proteger a los civiles y preservar las vidas y las propiedades" de los residentes.

El aeropuerto de Aden -junto al de Sayoun, en la provincia oriental de Hadramaut- son las únicas vías de entrada y salida del Yemen para los civiles, ya que conectan a este país árabe en guerra desde 2014 con otros destinos regionales a los que los yemeníes acuden por motivos médicos, educativos o de reunificación familiar en el extranjero.

La actual escalada entre insurgentes y la coalición comenzó en verano, cuando el Ejército yemení, que actúa bajo patronazgo de Arabia Saudí, se atribuyó un ataque contra el aeropuerto internacional de Saná, lo que provocó una respuesta de los hutíes y una ofensiva por ambas partes sobre el terreno en el Yemen, reanudando así un conflicto que data de hace más de una década, pero que estaba congelado por una tregua desde 2022.

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