El autor del tiroteo de Trappes disparó contra musulmanes y tenía signos ultraderechistas

En una comparecencia ante la prensa, Christen aseguró que varios elementos ponen de manifiesto que el detenido, Kévin T., preparó el atentado en los días previos y que durante su interrogatorio confesó los hechos, en los que una persona resultó muerta y otras siete heridas, pero negó su carácter terrorista porque los consideraba legítimos.

Al término de su periodo de detención preventiva, el sospechoso fue presentado este jueves ante un juez instructor en vista de su procesamiento y encarcelamiento, agregó el fiscal, que aseguró que mantienen contra él los cargos de asesinato e intento de asesinato de carácter terrorista y con el agravante de racismo.

Desde su arresto el pasado viernes, cuando disparó hasta 128 veces en las localidades de Trappes y La Verriére, situadas a unos 30 kilómetros al suroeste de París, Kévin T. ha sido interrogado en seis ocasiones, indicó Christen.

"Admite haber disparado específicamente a personas 'de tipo musulmán o africano, norte-africano' y eligió el lugar de su acción porque 'Trappes es un refugio de islamistas'", relató al trasladar los argumentos del encausado el fiscal, que señaló que el individuo "negó toda intención terrorista al considerar su acción como legítima".

Rechazó haber querido disparar a niños, aunque reconoció que la talla de la menor de once años, que recibió hasta ocho impactos, pudo llevarle a error, pero dijo "no lamentarlo".

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El fiscal indicó que en el registro de su domicilio encontraron armas o elementos militares, como un cargador, un puño metálico, una bayoneta de acero y un silenciador, además de un ejemplar del Corán, de la Biblia y de Mein Kampf, de Adolf Hitler.

Además, hallaron una serie de pegatinas que él mismo había confeccionado, algunas con el emblema del RN y con inscripciones como "Viva Francia", "Orgulloso de ser francés", "100 % francés" o "Apoyo a las fuerzas del orden".

En el interrogatorio negó ser militante o simpatizante de ningún partido y reconoció que participó en manifestaciones anticapitalistas que justificó porque "en un momento de su vida quería infiltrarse entre los izquierdistas".

Christen indicó que la minuciosa preparación del atentado queda atestada por la adquisición el pasado 3 de septiembre y varios días más tarde de "varios elementos de armas para reforzar la eficacia táctica de la metralleta" que utilizó, además de un brazalete de policía y de esposas.

En los días previos a la acción rembolsó deudas familiares y un día antes de los tiroteos suprimió sus cuentas en las redes sociales, vendió su ordenador portátil y escondió su teléfono móvil.

Estos elementos informáticos no fueron encontrados hasta el pasado domingo, por lo que todavía no han sido analizados por los investigadores, señaló el fiscal.

En cuanto a su estado de salud, señaló que el sospechoso dijo sufrir problemas psiquiátricos, por los que estaba bajo tratamiento. Desde los trece años consumía estupefacientes, cuyos restos aparecieron en su sangre tras su detención, al igual que los de medicamentos antipsicóticos que le prescribían los doctores.

El fiscal indicó que de los siete heridos, cuatro lo fueron de gravedad, tres siguen hospitalizados y uno de ellos tiene pronóstico vital comprometido.