El bolsonarismo culpa a ChatGPT por la proclamación de Flávio Bolsonaro como "presidente"

El brasileño radicado en Estados Unidos Paulo Figueiredo, agitador digital del ala más radical del bolsonarismo, brindó la insólita explicación este jueves, un día después de la publicación de la carta, en su cuenta de X.

El influenciador intentó desarticular lo que calificó como "teorías conspirativas extravagantes" y explicó que los errores, que obligaron a publicar en pocas horas tres versiones de la carta, fueron causados por la inteligencia artificial.

Admitió que Eduardo Bolsonaro, hermano de Flávio que reside en EE.UU., solicitó al modelo de OpenAI que colocara el escudo de Brasil en el texto final.

Sin embargo, la herramienta seleccionó un blasón histórico antiguo, diseñado tras la Proclamación de la República en 1889, cuando el país adoptó el nombre de "Estados Unidos do Brazil", inspirado en Estados Unidos y escrito con 'z' según la grafía de la época.

Esa nomenclatura rigió hasta que la dictadura militar la cambió en 1967 a "República Federativa do Brasil".

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"Por qué ChatGPT eligió un escudo antiguo de la época en que 'Brasil' se escribía con Z, no lo sé. Pero a nosotros nos parece muy gracioso", escribió Figueiredo, quien divulgó la carta en sus redes sociales incluso antes que el propio excandidato.

Según él, fue en ese proceso que la propia IA integró un borrador previo en el que Flávio se atribuía la presidencia del país.

"Como se pueden imaginar, una carta que aborda una realidad tan compleja pasa por varias versiones, con el aporte intelectual de más de una persona", aclaró Figueiredo, nieto del general João Baptista Figueiredo, el último presidente de la dictadura militar brasileña.

Comentó además que cuando le enviaron la versión que fue considerada definitiva, preguntó si la podía divulgar y le dieron el visto bueno. "Poco después percibimos los errores y los corregimos. Primero el escudo, luego el texto", afirmó.

Y concluyó: "estas elecciones fueron ilegítimas, él (Flávio) no reconoce el resultado y continuará luchando para restaurar la democracia en Brasil. El resto es fetiche de la prensa".

En el último tiempo Figueiredo cobró notoriedad por acompañar a Eduardo Bolsonaro en gestiones ante Washington para impulsar sanciones contra Brasil, en un intento por dinamitar la causa judicial que concluyó hace un año con la condena a 27 años de prisión contra el expresidente Jair Bolsonaro.

Además, es investigado por la justicia brasileña por su presunto rol en la trama golpista de 2022.

Esta carta publicada la víspera fue rechazada hasta por los aliados del excandidato.

"No me gustó", declaró este jueves sobre la misiva el presidente del Partido Liberal (PL) de los Bolsonaro, Valdemar Costa Neto.

Su coordinador de campaña, el senador Rogério Marinho, dijo a los periodistas que "no hay pruebas" para alegar que existió un fraude y definió la carta de Flávio como un "desahogo".

El presidente reelecto, Luiz Inácio Lula da Silva, obtuvo el 52 % de los votos en la segunda vuelta de las presidenciales frente al 48 % de Bolsonaro.

Uno de los argumentos del ultraderechista para deslegitimar el resultado de las elecciones es la ampliación de dos horas de la jornada electoral decretada por un juez de la Corte Suprema cercano a Lula.

Sin embargo, se registraron apenas 34.000 votos durante el horario ampliado, y la diferencia entre ambos fue de 4,4 millones de papeletas.