El ciclón Arnab deja al menos 5 muertos tras su paso por la costa este de la India

Varias de las víctimas murieron por electrocución o por la caída de árboles y postes eléctricos durante los fuertes vientos, que alcanzaron rachas de hasta 150 kilómetros por hora. El balance oficial se situaba este jueves en cinco fallecidos, aunque algunos medios locales elevaban la cifra.

"El Gobierno ha tomado medidas para ayudar a quienes perdieron hogares, cultivos, tiendas y otros bienes debido al ciclón. Compensación de 500.000 rupias (más de 5.200 dólares) a las familias de los fallecidos", aseguró este jueves la Autoridad de Gestión de Desastres del estado de Andhra Pradesh en X.

La oficina del jefe de Gobierno de AP también anunció compensaciones en dinero, arroz y aceite para cocinar para agricultores y pescadores afectados por las inundaciones.

Los primeros balances apuntan a daños extensos en cultivos, viviendas, carreteras y tendidos eléctricos. El jefe de Gobierno de Andhra Pradesh, N. Chandrababu Naidu, cifró en al menos 15.000 los postes eléctricos dañados, mientras continuaban las labores para restablecer el suministro en las zonas más afectadas.

En redes sociales, numerosos vídeos mostraron árboles derribados por el viento y carreteras afectadas por el fuerte oleaje, mientras equipos de emergencia trabajaban para retirar obstáculos y recuperar los servicios básicos.

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El ministro de Interior de la India, Amit Shah, aseguró este jueves que continúan las labores de rescate y asistencia a un ritmo intensivo para "mitigar las dificultades que enfrenta la población ante este desastre".