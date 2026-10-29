El desempleo en Chile vuelve a registrar máximos en cinco años y llega al 9,8 %

La cifra supone un incremento de 1,3 puntos porcentuales en doce meses y de 0,2 puntos, en comparación con el trimestre móvil anterior, agregó el INE.

La institución explicó que el aumento en la tasa de desempleo es "producto del alza de la fuerza de trabajo (0,3 %) y de la reducción presentada por las personas ocupadas (-1,1 %)".

Por su parte, añadió el INE en un comunicado, "las personas desocupadas aumentaron 15,3%, incididas por quienes se encontraban cesantes (14,4 %) y aquellas que buscan trabajo por primera vez (24,7 %)".

El número de personas desempleadas superó el millón por primera vez desde septiembre de 2020, cuando la pandemia del covid dejó 1.037.582 personas sin trabajo, de acuerdo al INE.

El desempleo, que lleva 45 meses por encima del 8 %, afecta especialmente a las mujeres.

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La cifra de este jueves supone un nuevo golpe para el Gobierno de José Antonio Kast, que llegó al poder con la promesa de reactivar la economía y fomentar el empleo formal mediante ajustes fiscales y rebajas de impuestos y hoy en día registra bajos índices de popularidad.

"Estamos ocupados trabajando para dar más y mejores oportunidades laborales para todos. Pero el crecimiento económico y el crecimiento del empleo van de la mano. Necesitamos volver a crecer", dijo en una declaración pública el ministro del Trabajo, Tomás Rau.

En septiembre, el mandatario ultraderechista lanzó un plan para crear 100.000 empleos y contempla movilizar 1,3 billones de pesos chilenos a corto plazo (unos 1.350 millones de dólares) mediante subsidios, inversiones y obras públicas.