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Mundo
29 de octubre de 2026 - 08:15

El Ejército israelí mata a 2 gazatíes en un ataque con dron, informan fuentes palestinas

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Gaza, 28 oct (EFE).- El Ejército israelí mató este jueves a dos palestinos e hirió a varios más en la Franja de Gaza, dos días después de la celebración de las elecciones parlamentarias de Israel, que no han detenido los ataques contra el enclave palestino, según informaron fuentes locales.

Por EFE
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Miembros del personal médico del hospital de los Mártires de Al Aqsa, en Deir el Balah (centro de la Franja), informaron de que un proyectil lanzado por un dron militar israelí impactó contra un vehículo privado en la entrada del campo de refugiados urbanizado de Al Magazi (centro), matando a al menos dos personas.

Sus cuerpos fueron transportados a este centro médico, cuyo personal trató también a varias personas que resultaron heridas por el impacto.

El Ejército israelí todavía no se ha pronunciado sobre el ataque.

Ayer, miércoles, las fuerzas israelíes mataron a otras cuatro personas en dos ataques a la Franja, uno de ellos realizado contra un puesto de control policial del Ministerio de Economía gazatí.

Pese a la tregua vigente desde hace un año, Israel lanza a diario ataques en Gaza que causan muertos, en algunas ocasiones con drones a objetivos específicos que suele atribuir a presuntos miembros de Hamás, pero que a menudo matan también a civiles, entre ellos mujeres y niños; y en otras a palestinos cerca de la llamada línea amarilla, a partir de la cual están apostadas las tropas israelíes.

Durante el alto el fuego, más de 1.500 palestinos han muerto por ataques y fuego israelí en el enclave, según el Ministerio de Sanidad de la Franja, y al menos 1,8 millones de personas siguen desplazadas de sus casas, la mayoría en tiendas de campaña cerca del mar Mediterráneo donde afrontarán su cuarto invierno.

Desde octubre de 2023, Israel ha matado a más de 74.500 gazatíes, entre ellos 20.000 menores de edad, según los datos de Sanidad gazatí.

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