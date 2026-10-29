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Mundo
29 de octubre de 2026 - 05:55

El Gobierno francés alerta del ambiente "irrespirable" en Francia tras atentado racista

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París, 29 oct (EFE).- La portavoz del Gobierno francés, Maud Bregeon, llamó la atención este jueves sobre el clima de tensión que vive Francia a menos de seis meses de la primera vuelta de las elecciones presidenciales y afirmó que el atentado racista de Trappes (afueras de París) ha dado paso a un ambiente "irrespirable" por la confrontación política.

Por EFE
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"La atmósfera tiene algo de irrespirable", afirmó Bregeon en una entrevista con RMC y BFMTV, en la que puso el acento en la existencia de "muchas tensiones, mucha violencia, mucha preocupación y también mucho miedo" entre una mayoría de los franceses.

La también ministra de Energía lamentó que la confrontación entre la extrema derecha y la extrema izquierda se hubiera impuesto en cuestión de horas a la emoción y la solidaridad que, a su juicio, deberían haber unido al país tras el ataque.

La portavoz criticó a la izquierda radical de La Francia Insumisa (LFI) y a los ecologistas de instrumentalizar lo ocurrido en Trappes y la violencia en las protestas sociales que sacuden Francia con fines políticos de cara a las elecciones presidenciales de la próxima primavera.

"Parte de la izquierda está explotando lo sucedido en Trappes y está explotando la violencia", aseveró, al tiempo que denunció a "los partidos políticos que fomentan diferentes formas de comunitarismo" y las ideas que van "en contra de lo que debería guiarnos en la construcción de una sociedad y de los fundamentos de la República".

La portavoz del gobierno declaró hoy que la fecha del homenaje nacional a Pengo Bossio Wangi, el joven asesinado en Trappes, "se discutirá con la familia por razones que todos comprenden", y tendrá lugar "en los próximos días".

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