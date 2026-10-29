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Mundo
29 de octubre de 2026 - 22:55

El Kospi surcoreano se hunde más de un 5 % en la apertura, tras caídas en Wall Street

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Seúl, 30 oct (EFE).- El principal índice de la Bolsa de Seúl, el Kospi, se hundía más de un 5 % en la apertura de este viernes, en línea con el cierre en rojo en Wall Street que lastró la caída de la firma Alphabet, matriz de Google.

Por EFE
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Poco más de una hora después de la apertura, el indicador bajaba el 5,03 %, o 298,68 puntos, hasta los 5.638,98 enteros. En la sesión previa, el Kospi cayó el 1,24 % después de que Samsung Electronics, la firma de mayor capitalización, reportara un beneficio neto menor al esperado.

Tras la primera hora de operaciones, el operador de la Bolsa surcoreana, Korea Exchange, activó un 'sidecar' de venta, mecanismo de control de la volatilidad que suspende durante cinco minutos las ventas programadas cuando se registran caídas de más de un 5 % en el índice de futuros Kospi 200.

El índice Kosdaq, que agrupa a empresas tecnológicas y de mediana capitalización, perdía el 3,52 %, o 26,53 puntos, hasta las 726,70 unidades.

La caída del parqué surcoreano se produce después de que el índice tecnológico estadounidense Nasdaq perdiera el 1,38 %, tras la caída de más de un 12 % de Alphabet, que decepcionó a los inversores con sus resultados trimestrales.

En la Bolsa surcoreana, Samsung Electronics, el mayor fabricante de chips de memoria del mundo, registraba un considerable descenso de más de un 5 % este viernes, mientras que su principal rival, SK hynix, hacía lo propio con un declive mayor a un 8 %.

La firma de inversión en tecnología SK Square también perdía más de un 8 % y Hanmi Semiconductor, que desarrolla equipos para la fabricación de chips, disminuía alrededor de un 6,5 %.

En el sector automovilístico, Hyundai Motor bajaba cerca de un 3,5 %, un día después de informar que su beneficio neto del tercer trimestre bajó el 24,2 %. Su empresa hermana Kia reportaba un descenso cercano a un 4 %.

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