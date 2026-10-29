ABC
29 de octubre de 2026
Ir a ABC en el Este
ABC Noticias
ABC TV de 06:00:00 a 07:59:00
Ver ABC TV
La primera mañana
ABC Cardinal AM de 05:00 a 07:59
Escuchar ABC AM
La Incondicional
ABC FM 06:00 a 08:59
Escuchar ABC FM
ABC Noticias
ABC TV de 06:00:00 a 07:59:00
Ver ABC TV
19º
Ahora
ver más
19º
Ahora
HOY
Min
18º
Máx
29º
undefined 2026-10-30
Min
14º
Máx
30º
undefined 2026-10-31
Min
17º
Máx
32º
undefined 2026-11-01
Min
17º
Máx
35º
undefined 2026-11-02
Min
19º
Máx
33º
undefined 2026-11-03
Min
20º
Máx
33º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
5.740
Venta
6.000
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.080
Venta
1.190
EURO
Compra
6.100
Venta
6.850

Ver Cotizaciones

Mundo
29 de octubre de 2026 - 06:25

El Kremlin condena ataque masivo de drones ucranianos durante la cumbre Rusia-África

Imagen sin descripción

Moscú, 29 oct (EFE).- El Kremlin condenó hoy el ataque masivo de drones ucranianos contra Rusia y particularmente contra Moscú, considerado uno de los mayores desde el comienzo de la guerra con más de 1.200 aparatos no tripulados, justo cuando la capital rusa acoge la III cumbre Rusia-África.

Por EFE
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

"Esto es algo muy extraño, porque se trata de un evento de escala mundial celebrado en la capital de Rusia. Y naturalmente lanzar un ataque masivo de drones de tal envergadura contra Moscú es algo extraño", afirmó el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, en declaraciones a medios públicos.

Moscú acoge este miércoles y jueves la III cumbre Rusia-África, con la presencia de más de una veintena de líderes de este continente y representantes de 28 países africanos, además de los jefes de las principales organizaciones regionales, como la Unión Africana o la Zona de Libre Comercio Continental Africana.

El representante del Kremlin se congratuló de que pese a la intensidad del ataque, "nuestros sistemas de defensa antiaérea son eficaces, gracias a Dios".

"Pero esto demuestra una vez más que todo continúa, y que la operación militar especial debe continuar para que estemos protegidos de amenazas de este tipo", sostuvo.

El Ministerio de Defensa de Rusia informó este jueves en su parte matutino de que durante la pasada noche las defensas antiaéreas rusas "interceptaron y derribaron 1.214 drones ucranianos de ala fija" sobre 19 regiones rusas.

Este ataque superó al del pasado 20 de septiembre, coincidiendo con la última jornada de las elecciones parlamentarias rusas, cuando el Ejército ucraniano lanzó 1.110 drones contra Rusia, 450 de ellos contra Moscú.

También se trató hoy de un ataque récord contra Moscú y su región adyacente, contra la cual fueron lanzados 613 drones, 231 de los cuales fueron derribados en las cercanías de la ciudad, según el alcalde de la capital rusa, Serguéi Sobianin.

"Entre las 20:30 del 28 de octubre (17:30 GMT) y las 07:00 del 29 de octubre (04:00) en dirección a la región de Moscú fueron lanzados 613 drones", escribió en su cuenta de Telegram.

Lo
más leído
del día

01
Copa Paraguay
Recoleta elimina a Luqueño y se queda con el último boleto a semifinales
Ver más
02
Nacionales
Dende: el crimen organizado gana terreno mientras la inseguridad arrincona al país
Ver más
03
Política
Expulsión de Zenaida Delgado: Maidana pide respetar el debido proceso
Ver más
04
Política
Villate promete firmeza en la reglamentación de los datos personales
Ver más
05
Periodísticamente
AUDIO: Fuga en Emboscada: tras entrega de subcomisario e incautación de celulares siguen las investigaciones
Ver más

Te puede interesar