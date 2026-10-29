El Kremlin condena ataque masivo de drones ucranianos durante la cumbre Rusia-África

"Esto es algo muy extraño, porque se trata de un evento de escala mundial celebrado en la capital de Rusia. Y naturalmente lanzar un ataque masivo de drones de tal envergadura contra Moscú es algo extraño", afirmó el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, en declaraciones a medios públicos.

Moscú acoge este miércoles y jueves la III cumbre Rusia-África, con la presencia de más de una veintena de líderes de este continente y representantes de 28 países africanos, además de los jefes de las principales organizaciones regionales, como la Unión Africana o la Zona de Libre Comercio Continental Africana.

El representante del Kremlin se congratuló de que pese a la intensidad del ataque, "nuestros sistemas de defensa antiaérea son eficaces, gracias a Dios".

"Pero esto demuestra una vez más que todo continúa, y que la operación militar especial debe continuar para que estemos protegidos de amenazas de este tipo", sostuvo.

El Ministerio de Defensa de Rusia informó este jueves en su parte matutino de que durante la pasada noche las defensas antiaéreas rusas "interceptaron y derribaron 1.214 drones ucranianos de ala fija" sobre 19 regiones rusas.

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Este ataque superó al del pasado 20 de septiembre, coincidiendo con la última jornada de las elecciones parlamentarias rusas, cuando el Ejército ucraniano lanzó 1.110 drones contra Rusia, 450 de ellos contra Moscú.

También se trató hoy de un ataque récord contra Moscú y su región adyacente, contra la cual fueron lanzados 613 drones, 231 de los cuales fueron derribados en las cercanías de la ciudad, según el alcalde de la capital rusa, Serguéi Sobianin.

"Entre las 20:30 del 28 de octubre (17:30 GMT) y las 07:00 del 29 de octubre (04:00) en dirección a la región de Moscú fueron lanzados 613 drones", escribió en su cuenta de Telegram.