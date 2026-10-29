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Mundo
29 de octubre de 2026 - 05:35

El Kremlin espera que entre hoy y mañana comience la evacuación de residentes en Oleshki

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Moscú, 29 oct (EFE).- El Kremlin espera que entre hoy jueves y mañana viernes comience la evacuación de los civiles residentes en Oleshki que quieran abandonar la localidad y la entrega de ayuda humanitaria a los que decidan permanecer en ésta, afirmó el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov.

Por EFE
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"Esperamos que ya hoy o mañana los residentes puedan recibir la ayuda humanitaria sin obstáculos y de modo seguro, y que quienes lo deseen puedan abandonar la localidad", aseveró en declaraciones al canal de Televisión Zvezdá del Ministerio de Defensa de Rusia.

Peskov puntualizó que la operación humanitaria "comenzó hoy".

"Sabemos que ya partió un avión de Moscú (con la defensora del pueblo ruso, Yana Lantrátova, a bordo). La ruta de acceso es muy complicada. En estos momentos se lleva a cabo el desminado".

Puntualizó que de momento el cese el fuego ha sido acordado solo para el sector de Oleshki y Jersón, de acuerdo a la iniciativa promovida por la primera dama estadounidense, Melania Trump.

"Estas misiones humanitarias son sin duda importantes; como mínimo, representan una coordinación de acciones basada en las más altas consideraciones humanitarias", añadió, destacando en particular que "los esfuerzos humanitarios estadounidenses de mantenimiento de la paz son particularmente valiosos en este contexto.

Este mismo jueves el Ministerio de Defensa de Rusia informó de que los zapadores de la agrupación militar Dniepr "llevan a cabo la exploración y limpieza de las autopistas para garantizar la seguridad de las rutas de tránsito hacia la localidad de Oleshki".

"Las carreteras adyacentes a la ciudad están siendo despejadas de artefactos explosivos sin explotar para facilitar la entrega de ayuda humanitaria y la evacuación de civiles", indicó el mando castrense ruso.

La defensora del pueblo ruso, Yana Lantrátova, partió hoy rumbo a Jersón, para ultimar los detalles de la operación de evacuación.

"El régimen de cese el fuego ya lleva 54 horas de cumplimiento, desde las 04:00 hora de Moscú del 27 de octubre. Las partes cumplen plenamente los compromisos asumidos, no se ha detectado ni una sola violación", aseveró en su cuenta de MAX, la red de mensajería rusa.

Según Lantrátova, este cumplimiento "permite a los militares continuar el desminado de las carreteras y preparar el paso seguro de la columna humanitaria".

Además, aseguró que se mantiene en contacto permanente con su homólogo ucraniano, Dmitró Lubinets, con quien coordina el cumplimiento de los acuerdos.

El alto el fuego entre Rusia y Ucrania para la evacuación de los residentes de Oleshki y la entrega de suministros a los que se quedarán en sus hogares, fue anunciado el pasado viernes por el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Rusia, Valeri Guerásimov, y por el propio Lubinets en Ucrania.

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