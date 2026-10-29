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Mundo
29 de octubre de 2026 - 06:25

El portacontenedores atacado por drones marinos se hunde frente a la costa de Bulgaria

Imagen sin descripción

Varna (Bulgaria), 29 oct (EFE).- El portacontenedores Contship Jet, atacado el miércoles por tres drones marinos en el mar Negro, se hundió esta madrugada frente a la ciudad búlgara de Varna, adonde fueron trasladados ilesos sus 18 tripulantes, confirmaron a EFE la administración regional y fuentes de la Armada.

Por EFE
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El buque, propiedad de una empresa griega, fue alcanzado al mediodía del miércoles a unas 17 millas náuticas del cabo Kaliakra, en el noreste de Bulgaria.

Tras ser abandonado después del ataque, quedó a la deriva y las corrientes lo arrastraron hacia el sur, hasta hundirse a unas 36 millas náuticas de Varna.

Los tripulantes, catorce filipinos y cuatro ucranianos, fueron trasladados a esa ciudad en un buque militar búlgaro.

El comandante de la Armada búlgara, Kiril Mihaylov, atribuyó que la tripulación fuera evacuada sin sufrir daños a la alerta transmitida por un avión francés de reconocimiento, el Atlantique 2, que detectó los drones mientras patrullaba el oeste del mar Negro.

Según Mihaylov, transcurrió alrededor de una hora entre el aviso y el ataque, un margen insuficiente para intervenir y destruir los drones.

"La distancia del lugar del ataque superaba con creces nuestra capacidad de enviar fuerzas en ese tiempo para responder. Además, el ataque se produjo en aguas internacionales", declaró.

El barco navegaba de Haifa (Israel) a Constanza (Rumanía) con 421 contenedores, según la tripulación.

Las autoridades búlgaras inspeccionan el litoral para detectar una posible contaminación por la carga del buque, que incluía baterías de litio, líquidos corrosivos e inflamables, ácidos, madera, equipos y materiales industriales y de construcción, según el Ministerio de Medio Ambiente.

Este el quinto buque atacado frente a Bulgaria en octubre, de los que cuatro se han hundido y 21 marineros siguen desaparecidos y probablemente hayan quedado sumergidos junto a sus naves.

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