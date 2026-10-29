El Salvador y Perú acuerdan cooperar en seguridad, salud, educación y comercio

La presidenta Fujimori se encuentra en El Salvador en una visita oficial que incluyó un recorrido para conocer la megacárcel Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) y una reunión con Bukele y funcionarios de ambos gobiernos.

En una declaración conjunta ante medios comunicación, el mandatario salvadoreño agradeció a Fujimori por la visita y destacó que El Salvador "no es solo el país más seguro porque no hay homicidios, sino porque todos los crímenes han caído al mínimo en la región".

También, enfatizó bajo su Gobierno se han implementado reformas "que han permitido mejorar el sistema de salud" y aseguró que espera "hacer otro milagro como el de seguridad en la educación".

De igual manera, la mandataria s eñaló que "la seguridad, si bien tiene un beneficio propio intrínseco, no es el objetivo final sino es el inicio de todo lo demás".

"Espero que su visita consolide más esta relación entre pueblos hermanos y que podamos colaborar, comerciar y trabajar de la mano en todos los temas que vengan y en los temas internacionales en los que podamos contribuir", añadió Bukele.

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La presidenta del Perú, entre tanto, destacó los 160 años de amistad entre ambos países y aseguró que en esta visita "lo que queremos es elevar lazos de amistad a una alianza estratégica".

Apuntó que la gestión de Bukele "le ha devuelto al Estado, a los ciudadanos de El Salvador, algo que es sagrado: la paz, la seguridad y la libertad de poder a caminar en las calles sin miedo".

"Hoy El Salvador ya no es referencia de retos y de dificultades, hoy El Salvador es un foro de esperanza para Latinoamérica", enfatizó.

Fujimori aprovechó su declaración en San Salvador para anunciar la construcción en su país de dos cárceles. Una de ellas, dijo, para internos de alta peligrosidad y "construiremos algo parecido (al Cecot) gracias a las sugerencias del ministro (salvadoreño Gustavo) Villatoro".

La otra prisión, añadió, será para "reos no tan peligrosos donde tendremos que implementar talleres productivos".

La mandataria también extendió una invitación formal al presidente Bukele para una visita oficial a Perú.