Eurodiputada pide retirar el estatus estratégico europeo a una mina de litio en Portugal

Martins, que fue coordinadora del partido luso Bloco de Esquerda entre 2012 y 2023, explicó en declaraciones al canal estatal RTP que ha decidido sumarse a este tercer día consecutivo de bloqueo porque "es una lucha muy justa", ya que se quiere cometer "un delito ambiental y también un delito contra la comunidad" local.

"Estoy intentando parar este proyecto a nivel europeo. La Comisión Europea va a volver a analizar los proyectos estratégicos y Savannah no tiene los terrenos que necesita para la mina que quiere hacer. Por lo tanto, no tiene que ser un proyecto estratégico de la Unión Europea", afirmó la eurodiputada, rodeada de cerca de medio centenar de manifestantes.

La europarlamentaria política portuguesa, que pertenece al Grupo de la Izquierda en la Eurocámara, aseguró que "están dadas las condiciones para que la Comisión Europea diga que este proyecto tiene que dejar de ser un proyecto estratégico europeo y deje de tener acceso a determinadas financiaciones".

Los vecinos, que impulsaron otro bloqueo a comienzos de este mes, denuncian que una mina en la zona amenaza su calidad de vida y su economía y supone además un riesgo ambiental, ya que, según sus datos, contaminaría el terreno y las aguas de la zona.

La movilización se enmarca en el conflicto por el acceso a propiedades privadas y terrenos comunales para realizar sondeos y trabajos geotécnicos vinculados al proyecto de Savannah en el municipio de Boticas.

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La empresa británica explica en su web que el proyecto Litio de Barroso es "el mayor proyecto de litio convencional de Europa" y que fue clasificado como "proyecto estratégico" por la Comisión Europea en 2025.

Dicho proyecto recibió una Declaración de Impacto Medioambiental favorable condicionada en 2023 de la Agencia Portuguesa del Medio Ambiente.

La empresa tiene como objetivo iniciar la construcción en 2027 y alcanzar la primera producción en 2028.