Eurodiputados cierran viaje a China con diálogo "sincero" y piden "resultados" a Pekín

El diálogo "tiene que seguir hacia adelante", indicó en una entrevista con EFE el eurodiputado español Juan Ignacio Zoido (PP/EPP, conservadores), aunque también planteó que el bloque debe reforzar sus instrumentos de defensa y reducir dependencias estratégicas.

Zoido señaló que los interlocutores chinos — entre ellos el ministro de Comercio, Wang Wentao — les trasladaron su voluntad de mantener una relación económica "estable y equilibrada" y que consideran a la UE como un "socio comercial de gran importancia".

Los eurodiputados, por su parte, les transmitieron que la UE es "una potencia abierta al comercio internacional, pero siempre que jueguen con las mismas reglas de juego", según el europarlamentario, que reclamó "una auténtica reciprocidad" en el acceso a los mercados.

La misión, formada por doce eurodiputados y encabezada por el socialdemócrata alemán Bernd Lange, recorrió Pekín, Hangzhou y Shanghái (este), en el segundo desplazamiento de esta comisión a China desde 2018.

El viaje llega después de que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, advirtiera de que la UE "debe estar preparada para actuar" si el diálogo con China no da resultados, y de que los líderes europeos reclamaran nuevas herramientas de defensa comercial ante un déficit que, según la Eurocámara, ronda los 1.000 millones de euros diarios.

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"Nuestra primera opción siempre es el diálogo, pero cuando se ofrezcan resultados. Si el diálogo no es suficiente, tenemos que estar preparados para reaccionar, porque el que seamos una economía abierta no va a significar renunciar a defender nuestros intereses", explicó Zoido.

El eurodiputado abogó también por diversificar socios y proveedores, sobre todo de materias primas críticas y tecnologías estratégicas, para reforzar la seguridad económica de la UE, en línea con la presentación de un instrumento para reducir dependencias estratégicas anunciada por Von der Leyen para diciembre.

Uno de los últimos entendimientos para rebajar las tensiones fue el alcanzado para limitar las exportaciones chinas de vehículos híbridos a la UE, que fija un cupo anual de 350.000 unidades, considerado por ambas partes como un avance, aunque con distintas interpretaciones sobre su alcance.

En la línea de ese pacto, la política alemana dijo que ahora están ya colaborando con los sectores químico y de maquinaria, que "se enfrentan a una presión cada vez mayor".

Lo logrado hasta ahora "no es más que un punto de salida", opinó Zoido, que calificó este tipo de acuerdos de "señales positivas", aunque reclamó "más resultados" del diálogo, tanto por parte de la UE como de China.

"Los compromisos políticos, que son declaraciones, los tenemos que convertir en resultados efectivos", subrayó el eurodiputado, que espera "más acuerdos" y que antes del próximo año haya "otro acercamiento importante".