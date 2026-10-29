ABC
29 de octubre de 2026
Ir a ABC en el Este
A la gran 730
ABC TV de 08:00:00 a 11:29:00
Ver ABC TV
A la gran 730
ABC Cardinal AM de 08:00 a 11:29
Escuchar ABC AM
La Movida
ABC FM 09:00 a 11:59
Escuchar ABC FM
A la gran 730
ABC TV de 08:00:00 a 11:29:00
Ver ABC TV
20º
Ahora
ver más
20º
Ahora
HOY
Min
18º
Máx
29º
undefined 2026-10-30
Min
14º
Máx
30º
undefined 2026-10-31
Min
17º
Máx
32º
undefined 2026-11-01
Min
18º
Máx
35º
undefined 2026-11-02
Min
18º
Máx
32º
undefined 2026-11-03
Min
21º
Máx
30º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
5.740
Venta
6.000
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.080
Venta
1.190
EURO
Compra
6.100
Venta
6.850

Ver Cotizaciones

Mundo
29 de octubre de 2026 - 09:25

Eurodiputados cierran viaje a China con diálogo "sincero" y piden "resultados" a Pekín

Imagen sin descripción

Pekín, 29 oct (EFE).- La delegación de la Comisión de Comercio Internacional (INTA) del Parlamento Europeo cierra hoy un viaje de tres días a China que valoran como "positivo" por el diálogo "sincero" mantenido, aunque con la advertencia de que la Unión Europea (UE) debe estar preparada para reaccionar si no hay resultados.

Por EFE
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

El diálogo "tiene que seguir hacia adelante", indicó en una entrevista con EFE el eurodiputado español Juan Ignacio Zoido (PP/EPP, conservadores), aunque también planteó que el bloque debe reforzar sus instrumentos de defensa y reducir dependencias estratégicas.

Zoido señaló que los interlocutores chinos — entre ellos el ministro de Comercio, Wang Wentao — les trasladaron su voluntad de mantener una relación económica "estable y equilibrada" y que consideran a la UE como un "socio comercial de gran importancia".

Los eurodiputados, por su parte, les transmitieron que la UE es "una potencia abierta al comercio internacional, pero siempre que jueguen con las mismas reglas de juego", según el europarlamentario, que reclamó "una auténtica reciprocidad" en el acceso a los mercados.

La misión, formada por doce eurodiputados y encabezada por el socialdemócrata alemán Bernd Lange, recorrió Pekín, Hangzhou y Shanghái (este), en el segundo desplazamiento de esta comisión a China desde 2018.

El viaje llega después de que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, advirtiera de que la UE "debe estar preparada para actuar" si el diálogo con China no da resultados, y de que los líderes europeos reclamaran nuevas herramientas de defensa comercial ante un déficit que, según la Eurocámara, ronda los 1.000 millones de euros diarios.

"Nuestra primera opción siempre es el diálogo, pero cuando se ofrezcan resultados. Si el diálogo no es suficiente, tenemos que estar preparados para reaccionar, porque el que seamos una economía abierta no va a significar renunciar a defender nuestros intereses", explicó Zoido.

El eurodiputado abogó también por diversificar socios y proveedores, sobre todo de materias primas críticas y tecnologías estratégicas, para reforzar la seguridad económica de la UE, en línea con la presentación de un instrumento para reducir dependencias estratégicas anunciada por Von der Leyen para diciembre.

Uno de los últimos entendimientos para rebajar las tensiones fue el alcanzado para limitar las exportaciones chinas de vehículos híbridos a la UE, que fija un cupo anual de 350.000 unidades, considerado por ambas partes como un avance, aunque con distintas interpretaciones sobre su alcance.

En la línea de ese pacto, la política alemana dijo que ahora están ya colaborando con los sectores químico y de maquinaria, que "se enfrentan a una presión cada vez mayor".

Lo logrado hasta ahora "no es más que un punto de salida", opinó Zoido, que calificó este tipo de acuerdos de "señales positivas", aunque reclamó "más resultados" del diálogo, tanto por parte de la UE como de China.

"Los compromisos políticos, que son declaraciones, los tenemos que convertir en resultados efectivos", subrayó el eurodiputado, que espera "más acuerdos" y que antes del próximo año haya "otro acercamiento importante".

Lo
más leído
del día

01
Policiales
Video: Bomberos combaten incendio en planta farmacéutica en Ypacaraí
Ver más
02
Nacionales
Soledad Núñez apunta a cajas paralelas de Asunción: cuánto dinero podría recuperar
Ver más
03
Policiales
Alumno habría sido herido con arma de aire comprimido en ‘safari’ en colegio de Asunción
Ver más
04
Copa Paraguay
Recoleta elimina a Luqueño y se queda con el último boleto a semifinales
Ver más
05
Política
Expulsión de Zenaida Delgado: Maidana pide respetar el debido proceso
Ver más

Te puede interesar