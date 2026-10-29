Fuerzas de Somalia matan a un alto cargo del grupo yihadista Al Shabab

Durante una acción ejecutada en la ciudad de Kuunyo Barrow, la agencia de inteligencia somalí, en colaboración con socios internacionales, abatió a un individuo identificado Faysal Yusuf Macallin Cabdulle, alias Abdikarin Horseed/Gaagaale, según un comunicado del que se hicieron eco este jueves medios locales.

"(Faysal Yusuf) se había convertido en el jefe de finanzas de los terroristas y actualmente formaba parte del círculo más cercano de la alta cúpula del grupo", afirmó la NISA.

Además, detalló que se unió "secretamente" a Al Shabab en 2007, y que comenzó a trabajar para los yihadistas en una tienda del mercado de Bakaara, el más grande del país y situado en Mogadiscio, la capital.

Según la NISA, entre 2007 y 2011 dirigió las finanzas del grupo en la región de Banadir, junto a Mogadiscio, donde gestionaba el dinero conseguido a través de extorsiones contra la población.

En 2011 ascendió a subjefe de la contabilidad general de Al Shabab, cargo que asumió hasta 2014, cuando se responsabilizó de las finanzas del grupo.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Otro alto cargo, Abdullahi Hassan Abdi Osoble, conocido como Abdullahi Wadaad, le sustituyó en 2024, y estuvo en ese puesto hasta el 23 de enero de 2026, cuando las fuerzas somalíes lo mataron en Kuunyo Barrow.

"La muerte de estos dos líderes del departamento de finanzas (...) representa un duro golpe para el liderazgo y las redes financieras de los terroristas", concluyó la NISA.

Somalia intensificó sus combates contra Al Shabab desde que el presidente somalí, Hassan Sheikh Mohamud, anunció en agosto de 2022 una "guerra total" contra los yihadistas, en la que a menudo colaboran tanto la misión de la Unión Africana (UA) en el país, como Estados Unidos, que suele apoyar con bombardeos aéreos.

El grupo terrorista, afiliado desde 2012 a la red de Al Qaeda, perpetra atentados para derrocar al Gobierno central e instaurar un Estado islámico ultraconservador.

Al Shabab controla zonas rurales del centro y el sur del país, además de atacar a territorios vecinos como Kenia y Etiopía.

Somalia vive en un estado de conflicto y caos desde 1991, cuando el dictador Mohamed Siad Barre fue derrocado, lo que dejó al país sin Gobierno efectivo y en manos de milicias islamistas y señores de la guerra.