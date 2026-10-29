FundéuRAE: “geoglifo” no es lo mismo que “jeroglifo” ni “jeroglífico”

No obstante, en los medios de comunicación en ocasiones se ven frases así: “La figura gigante de un felino dibujada en la colina estaba por desaparecer de Nazca, que tiene cientos de jeroglíficos de animales”, “Son jeroglifos gigantes cuya finalidad sigue siendo un misterio, aunque se cree que tienen un significado astronómico” o “La mujer que encontró enormes jeroglíficos en el desierto”.

El “Diccionario de la lengua española” define “geoglifo” como la ‘figura de gran tamaño en laderas o en grandes llanuras, especialmente de pueblos prehistóricos, grabada directamente sobre el terreno o realizada con piedras’, como los que pueden encontrarse en Nazca (Perú) o en el desierto de Atacama (Chile). Este es el término indicado para hablar de esta clase de representaciones, y no “jeroglífico”, que alude a un tipo de escritura o a sus propios caracteres, a un pasatiempo, etc., ni “jeroglifo”, que designa también los signos de una escritura jeroglífica.

Por tanto, en los ejemplos del principio, lo apropiado habría sido escribir “La figura gigante de un felino dibujada en la colina estaba por desaparecer de Nazca, que tiene cientos de geoglifos de animales”, “Son geoglifos gigantes cuya finalidad sigue siendo un misterio, aunque se cree que tienen un significado astronómico” y “La mujer que encontró enormes geoglifos en el desierto”.

La FundéuRAE (www.fundeu.es), promovida por la Agencia EFE y la Real Academia Española (RAE), tiene como principal objetivo el buen uso del español en los medios de comunicación.