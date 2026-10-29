Guatemala incauta 1.217 kilos de marihuana valorada en 2,4 millones de dólares

El cargamento, que totalizó 1.217 kilos de marihuana, fue ubicado por las autoridades “durante una diligencia” en la víspera en el municipio de Santa Lucía Cotzumalguapa, del departamento (provincia) de Escuintla, unos 75 kilómetros al sur de la capital, según la Policía Nacional Civil.

De acuerdo con las autoridades, la droga, valorada en 18,5 millones de quetzales en moneda local (unos 2,4 millones de dólares), se encontraba escondida en “44 rollos de tela” dentro de un parcelamiento.

“La incautación se concretó como resultado de las labores de investigación y seguimiento desarrolladas por las unidades especializadas de la policía”, explicó el Gobierno que preside Bernardo Arévalo de León.

“Tras el decomiso, las autoridades mantienen las investigaciones para establecer la procedencia del cargamento, así como determinar quiénes estarían vinculados con su traslado y almacenamiento”, añadió el Gobierno, sin que hasta el momento existan detenciones tras el operativo.

En lo que va del año, según medios locales, Guatemala ha decomisado casi dos toneladas de marihuana y otras 8,7 toneladas de cocaína, las drogas que más se trafican en el país centroamericano.

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En septiembre pasado, un miembro de las fuerzas de seguridad guatemaltecas murió y otros dos resultaron heridos en un ataque armado durante un operativo antidrogas en el norte del territorio.

El incidente se produjo en una comunidad del departamento (provincia) de Alta Verapaz (norte), durante operaciones de búsqueda, localización y erradicación de cultivos de marihuana, hoja de coca y amapola ejecutadas por elementos del Ejército, la Policía Nacional Civil (PNC) y el Ministerio Público (Fiscalía).