ABC
29 de octubre de 2026
Ir a ABC en el Este
A la gran 730
ABC TV de 08:00:00 a 11:29:00
Ver ABC TV
A la gran 730
ABC Cardinal AM de 08:00 a 11:29
Escuchar ABC AM
La Movida
ABC FM 09:00 a 11:59
Escuchar ABC FM
A la gran 730
ABC TV de 08:00:00 a 11:29:00
Ver ABC TV
20º
Ahora
ver más
20º
Ahora
HOY
Min
18º
Máx
29º
undefined 2026-10-30
Min
14º
Máx
30º
undefined 2026-10-31
Min
17º
Máx
32º
undefined 2026-11-01
Min
18º
Máx
35º
undefined 2026-11-02
Min
18º
Máx
32º
undefined 2026-11-03
Min
21º
Máx
30º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
5.740
Venta
6.000
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.080
Venta
1.190
EURO
Compra
6.100
Venta
6.850

Ver Cotizaciones

Mundo
29 de octubre de 2026 - 08:35

Hallan tres cuerpos tras hundirse una plataforma marina de perforación petrolera en Gabón

Imagen sin descripción

Nairobi, 29 oct (EFE).- Tres cuerpos se han hallado en Gabón después de que cinco personas desaparecieran al hundirse una plataforma de perforación petrolera de la empresa Borr Drilling frente a las costas del país, informó la Marina Nacional gabonesa.

Por EFE
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

"En relación con las cinco personas desaparecidas, este miércoles 28 de octubre de 2026 se han localizado tres cuerpos. El hallazgo, en el interior de los restos todavía sumergidos, ha sido posible gracias a las inspecciones submarinas realizadas con la ayuda de robots operados por control remoto", dijo el jefe de Estado Mayor de la Marina, vicealmirante Charles Hubert Bekale Meyông, en declaraciones que recogen este jueves medios locales.

"No obstante, las imágenes obtenidas no permiten identificar los cuerpos", precisó, al señalar que "los equipos técnicos están procediendo actualmente a preparar las operaciones de recuperación, con la colaboración de personal cualificado".

El vicealmirante aseguró que "los equipos permanecen plenamente movilizados para proseguir la búsqueda de las otras dos personas desaparecidas", mientras la Fiscalía del Tribunal de Primera Instancia de Tchibanga (sureste) sigue con la investigación abierta el día 25.

Borr Drilling confirmó el pasado domingo el accidente ocurrido hacia las 20.37 hora local (19.37 GMT) del sábado en su plataforma de perforación Prospector 5, mientras efectuaba operaciones de "elevación" para una "campaña de perforación planificada".

La Prospector 5 es propiedad de Borr Drilling y está contratada para apoyar las operaciones de perforación en la zona de BW Energy.

Borr Drilling confirmó entonces la desaparición de cinco personas y detalló que, en el momento del suceso, había 115 personas a bordo de la plataforma, de las cuales 110 se encontraban a salvo.

El presidente de Gabón, Brice Oligui Nguema, expresó en la red social X su "profunda emoción" por el suceso y situó la plataforma afectada frente a las costas de la ciudad de Mayumba.

Oligui Nguema aseveró que "los gaboneses tienen derecho a saber qué ha ocurrido" y aseguró que "la investigación abierta por el Ministerio de Petróleo y Gas establecerá las causas y las responsabilidades y las conclusiones se harán públicas".

"Quienes trabajan en el mar para nuestro país deben poder hacerlo en condiciones de seguridad. Es una exigencia que plantearé a cada uno de los operadores presentes en nuestro dominio marítimo", concluyó.

El presidente informó este miércoles de que se reunió en la plataforma con responsables de BW Energy, que le presentaron "recursos adicionales movilizados: un robot submarino para las investigaciones y diez médicos para reforzar la atención médica a los supervivientes".

Lo
más leído
del día

01
Policiales
Video: Bomberos combaten incendio en planta farmacéutica en Ypacaraí
Ver más
02
Nacionales
Soledad Núñez apunta a cajas paralelas de Asunción: cuánto dinero podría recuperar
Ver más
03
Policiales
Alumno habría sido herido con arma de aire comprimido en ‘safari’ en colegio de Asunción
Ver más
04
Copa Paraguay
Recoleta elimina a Luqueño y se queda con el último boleto a semifinales
Ver más
05
Política
Expulsión de Zenaida Delgado: Maidana pide respetar el debido proceso
Ver más

Te puede interesar