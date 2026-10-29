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Mundo
29 de octubre de 2026 - 07:50

HRW exige revelar el paradero de un destacado periodista desaparecido en Níger

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Rabat, 29 oct (EFE).- La organización Human Rights Watch (HRW) exigió este jueves a las autoridades de Níger que revelen de "forma urgente" el paradero del periodista Moussa Kaka, desaparecido hace dos meses, y que garanticen su seguridad y su liberación, salvo que exista una acusación válida contra él.

Por EFE
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Kaka, director general de Radio Télévision 'Saraounia' y excorresponsal de 'Radio France Internationale' (RFI), salió el 31 de agosto de su oficina en Niamey para regresar a casa, pero nunca llegó a su destino, explicó HRW en un comunicado.

Durante semanas, su familia y sus compañeros no tuvieron noticias de él, hasta que el 25 de septiembre el ministro de Justicia nigerino, Alio Daouda, reconoció durante el Examen Periódico Universal de Níger en Ginebra que el periodista estaba detenido.

El ministro afirmó que Kaka estaba bajo custodia por un presunto delito y que sería puesto a disposición de los tribunales, aunque no facilitó detalles sobre la acusación ni sobre el lugar donde se encuentra.

"Dos meses después de la desaparición de Moussa Kaka en Níger, las autoridades aún no han revelado su paradero ni explicado su detención", declaró Ilaria Allegrozzi, investigadora principal de HRW para el Sahel.

La organización subrayó que Kaka es una figura respetada del periodismo de investigación africano y que ya había sido detenido en varias ocasiones por su trabajo.

En 2007, durante el Gobierno de Mamadou Tandja, fue arrestado y acusado de mantener vínculos con rebeldes tuareg tras su cobertura de la rebelión en el norte del país. Permaneció 379 días en prisión antes de ser liberado en octubre de 2008.

En octubre de 2025, la policía de Niamey lo detuvo junto a otros cinco periodistas después de que anunciaran una rueda de prensa sobre un fondo gubernamental de apoyo a las fuerzas de seguridad.

Fueron acusados de "complicidad en la distribución de documentos susceptibles de perturbar el orden público" y posteriormente puestos en libertad.

HRW vinculó la desaparición de Kaka con la tensión política existente tras el intento de golpe militar del 29 de agosto en Niamey, después del cual la junta detuvo a decenas de soldados y a un exministro, supuestamente implicados.

Varias organizaciones han elevado el caso a instancias internacionales. Reporteros Sin Fronteras (RSF) lo remitió al Comité de las Naciones Unidas contra las Desapariciones Forzadas, mientras que organizaciones de la sociedad civil africana lo llevaron a la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos.

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