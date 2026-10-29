Irak condena a cadena perpetua a tres franceses por pertenecer al Estado Islámico

El Tribunal Penal de Karj dictó las sentencias contra los tres acusados por el delito de pertenencia al grupo yihadista, según un comunicado de la oficina de prensa del poder judicial difundido por la agencia de noticias iraquí INA.

Los acusados comparecieron ante el tribunal acompañados de sus abogados y de representantes de la Embajada de Francia en Irak.

Según el comunicado, estos tres condenados forman parte de un grupo de 47 ciudadanos franceses entregados a las autoridades iraquíes desde el noreste de Siria.

Hace dos días, el mismo tribunal condenó a cadena perpetua a otros seis ciudadanos franceses y a 15 años de prisión a un séptimo ciudadano galo por pertenecer al EI y clasificó a los siete condenados como "extremadamente peligrosos" por su papel en las amenazas a la seguridad nacional iraquí, la desestabilización de Irak y Siria y su participación en la incitación a operaciones terroristas en otros países.

El pasado mes de abril, un tribunal iraquí condenó a muerte a 11 personas por terrorismo y pertenencia al Estado Islámico, acusadas de formar una célula y planificar ataques contra instituciones estatales. Ese mismo mes, otra persona fue condenada a muerte por pertenecer al EI y por planificar atentados contra las fuerzas de seguridad.

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En septiembre, Irak anunció que abordará y negociará "según cada caso" el destino de más de 5.700 presos del grupo yihadista Estado Islámico, originarios de 42 países, que fueron transferidos al país desde la vecina Siria en un proceso iniciado en enero pasado por Estados Unidos.