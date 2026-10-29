Irán anuncia explosiones e incendios en otros tres petroleros en el estrecho de Ormuz

“Durante las últimas 24 horas, tres petroleros infractores sufrieron explosiones e incendios tras chocar con minas mientras transitaban por una ruta no autorizada en el sur del estrecho de Ormuz y quedaron abandonados frente a las costas meridionales del estrecho”, anunció la Armada del cuerpo militar de élite en un comunicado recogido por la agencia Tasnim.

La nota no identificó a los petroleros afectados ni precisó sus banderas, y tampoco informó de posibles víctimas.

Según la Guardia Revolucionaria, el suceso se produjo cuando estas embarcaciones, que “habían apagado todos sus sistemas de radar y navegación e ignorado las advertencias” de las fuerzas navales, intentaban salir del estratégico paso marítimo.

La fuerza militar iraní reiteró que las rutas no autorizadas de Ormuz están minadas y que “los propietarios y las tripulaciones de los buques son responsables de transitar por ellas”.

Asimismo, instó a los barcos a no prestar atención a lo que llamó “los delirios” del Comando Central de Estados Unidos (Centcom) en las redes sociales, después de que este asegurara el miércoles que las principales rutas internacionales del estrecho estaban libres de minas y que miles de buques habían transitado por ellas de forma segura.

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La Guardia Revolucionaria advirtió además de que responderá con “firmeza” a cualquier acción provocadora respaldada por el Ejército estadounidense que incumpla las normas de navegación en el estrecho de Ormuz.

La República Islámica trata de mantener el bloqueo del estrecho de Ormuz desde el inicio de la guerra lanzada por Estados Unidos e Israel hace ocho meses como medida de presión, mientras que Washington asegura que ha logrado restablecer el tránsito marítimo y que el comercio de petróleo en la región ha superado ya los niveles previos al conflicto.