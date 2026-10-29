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Mundo
29 de octubre de 2026 - 09:05

Irán pone en duda que EEUU haya despejado de minas las principales rutas de Ormuz

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Teherán, 29 oct (EFE).- La Guardia Revolucionaria iraní cuestionó este jueves que Estados Unidos haya despejado de minas el estrecho de Ormuz y exigió pruebas independientes, después de que las fuerzas estadounidenses aseguraran que las principales rutas marítimas de este paso estratégico están abiertas y libres de minas.

Por EFE
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“¡Demuestren con pruebas independientes, no con comunicados, su afirmación de que han retirado las minas del estrecho de Ormuz!”, dijo este jueves el portavoz de la Guardia Revolucionaria, el general de brigada Hosein Mohebi, en X.

El alto mando militar agregó que “la realidad del estrecho de Ormuz se determina en el aire, en tierra y en el mar, no en las redes sociales ni en las salas de guerra mediática de Estados Unidos”.

Las declaraciones de Mohebi se producen después de que el Comando Central de EE.UU.(Centcom) afirmara ayer que sus fuerzas han despejado de minas todas las principales rutas de tránsito internacionalmente reconocidas del estrecho de Ormuz y desmintiera las informaciones iraníes sobre buques comerciales afectados por minas navales.

Centcom afirmó el domingo que el transito comercial por el estrecho ha ganado impulso en los últimos meses y que más de 3.000 buques han cruzado Ormuz con apoyo de sus fuerzas en los últimos seis meses.

Sin embargo, en las últimas dos semanas, Irán ha informado de al menos 19 incidentes con buques, incluidos los tres anunciados hoy, de los cuales quince corresponden a choques con minas navales y cuatro a ataques directos.

Las tensiones entre Estados Unidos e Irán por el control del estrecho de Ormuz continúan, con ambas partes inmersas en un pulso militar tras la guerra iniciada el pasado 28 de febrero por Washington e Israel contra la República Islámica.

Con las negociaciones estancadas y las amenazas de Estados Unidos e Israel de lanzar nuevos ataques, Irán asegura estar preparado para defenderse, pero también mantiene abierta la vía diplomática si se cumplen sus condiciones, mientras que el presidente estadounidense, Donald Trump, sostiene que sus presiones sobre Teherán están dando resultados y que la situación se resolverá pronto.

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