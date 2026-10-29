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Mundo
29 de octubre de 2026 - 07:40

La actriz Barbara Barrie fallece a los 95 años

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Redacción Internacional, 29 oct (EFE).- La actriz Barbara Barrie, nominada a los premios Óscar, Emmy y Tony, que ganó el premio a mejor actriz en el Festival de Cannes en 1964, ha fallecido a la edad de 95 años.

Por EFE
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Barrie falleció en Manhattan y había sido diagnosticada de un cáncer terminal, según señaló su hija al New York Times. La actriz desarrolló gran parte de su carrera como actriz de teatro y también participó en numerosas producciones de cine y televisión.

Debutó en el teatro en 1955 con la obra 'The Wooden Dish' y continuó actuando en Broadway y en el circuito off durante más de 60 años, su última aparición en escena fue en 'Significant Other', en 2015.

Barrie participó en producciones como 'California Suite' (1976), 'The Crucible' (1958), y en 'Sueño de una Noche de verano' ('A Midsummer Night’s Dream') y 'The Taming of the Shrew', entre 1958 y 1959.

De la multitud de obras de teatro y musicales en las que participó, destaca su participación en el elenco original de 'Company', el aclamado musical de Stephen Sondheim de la década de 1970, que abordaba cuestiones de actualidad como el divorcio, donde interpretaba al personaje de Sarah, y por la que fue nominada al premio Tony a la mejor actriz de reparto en un musical.

En el cine, la actriz debutó en el filme 'Giant' (1956) y, luego protagonizaría 'One Potato, Two Potato' (1964), premiada en Cannes, así como 'Breaking Away', que recibió cinco nominaciones a los premios Óscar; entre ellas la suya como mejor actriz de reparto.

En televisión, participó en series como 'Ley y Orden', ('Law & Order'), 'The Defenders', 'Naked City', 'The Alfred Hitchcock Hour', y la adaptación televisiva de 'Breaking Away', por la que fue nominada a un Emmy.

En los noventa, la actriz fue diagnosticada con cáncer de recto y escribió dos libros sobre su lucha contra la enfermedad con el objetivo de ayudar a reducir el estigma que conlleva: 'Second Act' en 1997 y 'Don’t Die of Embarrassment' en 1999. En 2014 anunció que padecía fibrosis pulmonar idiopática, una enfermedad degenerativa.

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