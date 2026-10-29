La ASEAN acuerda cinco iniciativas de defensa en medio de las tensiones con China

Las iniciativas, aprobadas por los países del bloque, buscan "promover intercambios" entre jóvenes líderes militares, reforzar la "resiliencia individual y colectiva" ante amenazas químicas, biológicas y radiológicas, crear una guía de protocolos u organizar con India una conferencia marítima en 2027, según detalló el secretario de Defensa filipino, Gilberto Teodoro.

Ya con los socios invitados, los ministros adoptaron una declaración sobre juventud, seguridad y paz e intercambiaron opiniones sobre seguridad regional, incluidas las tensiones en el mar de China Meridional, que el gigante asiático reclama casi en su totalidad y donde Manila y Pekín protagonizan numerosos incidentes.

China, que envió a la cita a un agregado militar de la Embajada en Manila y no a su ministro de defensa como en otras ocasiones, acusó este jueves a Filipinas de "imponer obstáculos" a su participación y aseguró que la mayoría de países del bloque rechazó la actuación filipina.

"Es la postura de China, no es la postura de la ASEAN", respondió Teodoro en la rueda de prensa de clausura, donde negó haber recibido quejas de otros miembros del bloque porque, "de lo contrario, me lo habrían hecho saber".

El ministro filipino defendió además que "ningún país tiene derecho a calificar los procesos de la ASEAN, salvo los miembros" y justificó no haber recibido al agregado chino, a diferencia de su actuación con el resto de socios, por motivos de "paridad de rango y categoría".

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Al margen de las declaraciones de este jueves, la cita estuvo protagonizada por la agenda de reuniones bilaterales del secretario de Guerra estadounidense, Pete Hegseth, que se reunió con sus pares de ocho países, entre ellos Japón, Australia, India y Filipinas, para reforzar la cooperación militar.

Hegseth propuso además a la ASEAN un "ambicioso" plan de cooperación en defensa de cara al próximo año y acordó con Filipinas, Japón y Australia reforzar las consultas políticas y los ejercicios militares entre los cuatro países.

Concluidas las reuniones de defensa, Filipinas acogerá en Manila del 15 al 17 de noviembre la cumbre de líderes de la ASEAN, a la que está previsto que asistan mandatarios como el presidente estadounidense, Donald Trump.