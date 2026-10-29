La UE destinó 32.300 millones de euros a acción climática en países en desarrollo en 2025

Durante el pasado ejercicio la UE también movilizó 9.300 millones de euros en financiación privada para ayudar a los países en desarrollo a reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero y adaptarse a los impactos del cambio climático.

"Las cifras de 2025 representan una sólida confirmación de la determinación de la UE y sus Estados miembros de cumplir con sus compromisos internacionales de financiación climática, en particular con respecto al objetivo colectivo de los países desarrollados de movilizar 100.000 millones de dólares anuales", subrayó el Consejo este jueves en un comunicado.

Prácticamente la mitad (el 48 %) de la financiación pública europea para el clima destinada a los países en desarrollo se dirigió hacia adaptación contra el cambio climático o hacia acciones transversales, que combinan iniciativas de mitigación y adaptación.