La UE iniciará hoy mismo el proceso para reemplazar a Lagarde como presidenta del BCE

Así lo ha asegurado el presidente del Consejo Europeo, António Costa, en un mensaje compartido en sus redes sociales después de que Lagarde le informase de su decisión.

"Para tener una transición fluida del próximo liderazgo del BCE, el proceso para el nombramiento de su sucesor se iniciará hoy", escribió el exprimer ministro portugués, quien agradeció a Lagarde haber actuado "con un fuerte sentido del deber y responsabilidad" desde que asumió su cargo en noviembre de 2019.

"En medio de una pandemia global, una guerra en Europa, crisis energéticas y shocks inflacionarios, ha llevado a cabo una gestión estable y decidida, ayudando a salvaguardar la estabilidad y la resiliencia de la eurozona", remarcó.

La dimisión de Lagarde abre ahora la puerta a la presentación de candidatos y el Gobierno español ya anunció hace unas semanas que impulsará la candidatura del exgobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, quien también cuenta con el apoyo del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo.

Aunque Costa no especifica los siguientes pasos, la decisión sobre quién será el sustituto de Lagarde se tomará previsiblemente a nivel de líderes de la zona euro, que tienen tres citas previstas en lo que queda de año: dos en noviembre (primero en Dublín a mediados de mes y después en Bruselas, a finales) y otra en diciembre.

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La fecha más probable para que se aborde la sucesión es la última de estas tres, en la cumbre prevista para el 17 y 18 de diciembre.

La UE ya abrió recientemente el proceso para sustituir a Isabel Schabel como miembro del Comité Ejecutivo del BCE, después de que anunciara que abandonará el banco emisor el próximo 3 de enero. A esta salida se suma otra prevista para 2027, la del irlandés Philip Lane, economista jefe de la entidad, cuyo mandato expira a finales de mayo.

Aunque se trata de puestos individuales, la Unión Europea podría decidir negociar el relevo de varios de ellos en un único paquete, de manera conjunta, para asegurar que el resultado de la elección logre el equilibrio geográfico que tradicionalmente rige la distribución de cargos institucionales en el bloque.