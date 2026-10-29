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Mundo
29 de octubre de 2026 - 15:55

La UE liberará 42,6 millones de barriles de sus reservas de petróleo, la mitad en diésel

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Bruselas, 29 oct (EFE).- Los Estados de la Unión Europea se han comprometido a liberar en los próximos meses 42,6 millones de barriles de petróleo de sus reservas estratégicas, de los cuales aproximadamente la mitad serán de diésel, para ayudar a rebajar los precios en el mercado, informó este jueves el comisario europeo de energía, Dan Jorgensen.

Por EFE
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"Estamos en el proceso de estabilizar los mercados de diésel lo mejor posible, ahora que empieza el invierno", dijo el comisario en la rueda de prensa tras el consejo de ministros comunitarios de Energía en el que se debatió la cuestión.

El titular de Economía e Industria francés, Roland Lescure, explicó a su llegada a ese encuentro que Francia liberará a partir de la semana que viene diez millones de barriles de diésel de sus reservas que permitirán "hacer bajar el precio en las gasolineras".

El movimiento se enmarca en el acuerdo alcanzado a principios de este mes por los países del G7 para liberar de forma coordinada hasta 100 millones de barriles de petróleo y diésel a través de la Agencia Internacional de la Energía durante cuatro meses con el fin de abaratar los precios del combustible, disparados como consecuencia de la guerra entre Estados Unidos e Irán.

El acuerdo llegó después de que Washington presionara a los países europeos, en particular a Francia y Alemania, para que recurrieran a sus reservas estratégicas y amenazara con limitar las exportaciones estadounidenses de diésel si no contribuían a aumentar la oferta en el mercado.

Tras el pacto, el presidente estadounidense, Donald Trump, elogió la respuesta europea y descartó públicamente una prohibición de esas exportaciones.

El acuerdo entre los socios del G7 - Estados Unidos, Francia, Alemania, Italia, Reino Unido, Canadá y Japón- incluía también coordinar los calendarios de mantenimiento de sus refinerías para evitar pérdidas simultáneas de capacidad y aumentar temporalmente las tasas de utilización cuando sea posible.

En este sentido, Jorgensen recordó que ayer la Comisión Europea mantuvo un primer diálogo estratégico con representantes de la industria de refino europea que intentarán "aumentar su producción aún más", lo que se sumará al efecto de la liberación de reservas.

"Pero, al fin y al cabo, nos enfrentamos a un invierno con precios elevados del diésel. Y eso es consecuencia de la situación geopolítica en la que nos encontramos ahora mismo", admitió el comisario.

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