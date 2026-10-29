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Mundo
29 de octubre de 2026 - 12:00

Lagarde dice que el BCE tiene instrumentos para frenar movimientos desordenados en mercado

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Fráncfort (Alemania), 29 oct (EFE) .- La presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, que dimitirá el 7 de febrero de 2027, dijo que la entidad tiene "instrumentos para frenar movimientos desordenados e indeseados en los mercados", que disparan la rentabilidad de la deuda soberana de algunos países.

Por EFE
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Lagarde respondió así al ser preguntada por la fuerte subida de la rentabilidad de la deuda soberana de Francia, que ha superado ampliamente el 5 % la semana pasada, en un momento en el que el país afronta violencia y protestas en las calles en contra de los recortes presupuestarios.

El BCE aprobó en julio de 2022 el llamado Instrumento para la Protección de la Transmisión (de la política monetaria) y puede comprar deuda soberana de los países de la zona del euro en el mercado secundario para frenar una fuerte subida de la prima de riesgo de modo que los tipos de interés difieren mucho en los diferentes países .

El BCE puede comprar deuda soberana en países que experimenten un deterioro de las condiciones de financiación que no esté justificado por los fundamentos económicos del país en cuestión.

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