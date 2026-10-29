Lavrov denunciará en el G20 que Occidente es el responsable de la actual tensión mundial

"Lavrov expondrá la visión rusa sobre los principales catalizadores de la tensión internacional con énfasis en la reticencia de una serie de países a aceptar el surgimiento de nuevos centros de poder", señala el comunicado colgado en la página web de Exteriores.

Además, añade, denunciará "el uso de 'armas' económicas, incluido sanciones, en la lucha contra sus oponentes, guerras comerciales y la ruptura de las cadenas de suministro".

En su opinión, todo ello contribuye a mantener "una línea destructiva de desequilibrio entre el Norte y el Sur", por lo que llamará a cercenar la "competencia desleal" y "las prácticas neocoloniales utilizadas ampliamente por Occidente".

Lavrov "explicará la importancia de la piedra angular de la seguridad indivisible como fundamento del orden multipolar y la necesidad de la democratización de los sistemas de gestión, especialmente el sistema Bretton Woods, con el fortalecimiento de las posiciones de los países del Sur Global y el Este", señala.

También aludirá al potencial de formatos de cooperación regional e internacional como es el caso de los BRICS, la Organización de Cooperación de Shanghái, la Unión Económica Eurasiática y la propuesta del presidente ruso, Vladímir Putin, para la formación de una Gran Asociación Eurasiática.

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A su vez, subrayará la importancia de que el G20 funcione según el principio de consenso, de forma que no se acepte ninguna decisión de modificar la composición del grupo si no es por unanimidad.

La nota subraya la necesidad de despolitizar el grupo para que refleje "las prioridades de la mayoría mundial" y no contribuya a "profundizar las líneas divisorias".

Al respecto, resalta que Rusia se opone a la decisión "unilateral" de Washington de excluir a Sudáfrica del G20 y pide "el pronto restablecimiento de los derechos de Pretoria como miembro del G20".

Moscú ya aseguró en el pasado que excluir a Sudáfrica e incluir en su lugar a Polonia "socava los principios básicos del G20".

Las conversaciones entre los ministros de Exteriores sentarán las bases para la cumbre de líderes del G20 que el presidente estadounidense, Donald Trump, acogerá en diciembre en su club de golf de Doral, a las afueras de Miami (Florida).

El líder ruso, Vladímir Putin, ha sido invitado a esa cita, aunque aún no ha confirmado su asistencia, que el Kremlin condicionó a los resultados de la reunión de la APEC en China. Su última participación presencial en una cumbre del G20 fue antes de la epidemia del Covid-19, en Japón en 2019.