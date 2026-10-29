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Mundo
29 de octubre de 2026 - 06:35

Los Demócratas acusan a Netanyahu de intentar socavar los resultados electorales

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Jerusalén, 29 oct (EFE).- El partido Los Demócratas de la centro-izquierda israelí acusó este jueves al primer ministro en funciones, Benjamín Netanyahu, de intentar "socavar los resultados electorales" mediante una campaña destinada a deslegitimar a la población árabe, después de las afirmaciones del Likud de que los partidos árabes robaron los comicios de este martes.

Por EFE
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El líder de Los Demócratas, Yair Golán, incidió en que "Netanyahu ha sufrido una derrota democrática aplastante", que los ciudadanos "lo han despedido y él se niega a aceptar el veredicto de los votantes".

"Ahora intenta socavar los resultados electorales mediante una campaña despreciable destinada a deslegitimar la voluntad de la opinión pública, y en particular la de la población árabe", añade en un comunicado.

La Policía de Israel descartó la acusación del Likud contra partidos árabes israelíes, informaron este jueves los medios Times of Israel y Ynet.

El mensaje de Golán se produje después de que el presidente de la Comisión Electoral Central israelí, el juez conservador Noam Sohlberg, solicitara en una carta al jefe del servicio de inteligencia interior, David Zini, que investigue denuncias recibidas sobre una posible "injerencia extranjera" en las elecciones.

El diario israelí Haaretz sostiene que dichas denuncias incluyen la sospecha de fondos desde Catar destinados a aumentar la participación electoral de las comunidades árabes de Israel en los pasados comicios.

"Cualquier sospecha fundada de irregularidades electorales debe ser investigada a fondo", dice Golán al respecto.

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