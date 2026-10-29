Los vencedores de las elecciones de Serbia prometen mejorar las relaciones con sus vecinos

"Haremos todo lo posible por rectificar y lograr la mejor cooperación posible con todos nuestros vecinos", afirmó Ilija Srdanovic, que encabezó la candidatura ganadora y es uno de los posibles aspirantes a primer ministro, en una entrevista publicada este jueves por el diario croata Jutarnji list.

Srdanovic aseguró que el nuevo Gobierno tratará de resolver cuestiones como la búsqueda de los desaparecidos en la guerra entre Serbia y Croacia de 1991-1995, la apertura de los archivos y el esclarecimiento de los crímenes de guerra.

"Hay madres, hermanas y abuelas que lloran en ambos lados. Queremos ayudar a ambas partes a alcanzar la verdad", añadió.

En alusión a Vucic, sostuvo que el cambio será posible porque ha pasado a la historia "un hombre que ha envenenado nuestras relaciones durante más de treinta años".

También confirmó que el primer ministro croata, Andrej Plenkovic, lo llamó para felicitarlo por la victoria y que ambos expresaron su deseo de fortalecer las relaciones de buena vecindad.

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Vucic había acusado en las últimas semanas a Croacia de pactar con Albania y Kosovo una alianza militar agresiva contra Serbia, de interferir "brutalmente" en la campaña electoral y de participar en supuestos intentos de "destruir" su país.

Preguntado por las divisiones que los analistas atribuyen a la Lista de Estudiantes sobre las sanciones a Rusia, el reconocimiento de Kosovo o la adhesión a la Unión Europea, Srdanovic insiste en que esas cuestiones no son ahora prioritarias.

Explicó que su agrupación, surgida de un movimiento de protesta estudiantil contra Vucic, ha acordado dejarlas de lado para centrarse en construir una sociedad basada en la libertad, la igualdad y el respeto a los derechos y la ley, con medios de comunicación libres e instituciones independientes.

Cardiólogo en el Instituto de Enfermedades Cardiovasculares de Voivodina, región del norte de Serbia, y profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad de Novi Sad, Srdanovic carece de experiencia política y hasta hace poco era un desconocido para el gran público, como la mayoría de los 141 diputados que la Lista prevé obtener en el Parlamento de 250 escaños.

Aunque los medios lo sitúan entre los posibles candidatos a encabezar el Gobierno, asegura que ha dejado de lado sus aspiraciones personales.

"Mis ambiciones ya se han cumplido; hemos sustituido al Gobierno. El primer ministro será quien la mayoría parlamentaria considere más idóneo, cualquiera de los 250 candidatos de nuestra lista", señaló.