Lula lamenta la muerte de Cuauhtémoc Cárdenas y recuerda su "lucha por la soberanía"

Lula elogió en un comunicado a Cárdenas, fallecido a los 92 años, como una "referencia para el campo progresista" en América Latina y el Caribe.

Además, destacó que la trayectoria del líder mexicano, uno de los precursores de la transición democrática en el país, ayudó a "abrir camino" para la nueva generación de políticos que hoy en día respalda al "excelente" Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum.

"Tuve, en muchas ocasiones, la felicidad de dialogar con Cuauhtémoc, de luchar a su lado por una América Latina desarrollada, justa y libre", escribió el mandatario, recién reelegido para un cuarto mandato.

Tras expresar su solidaridad con los familiares y en especial con el hijo Lázaro, a quien llama "amigo", Lula aseguró que las batallas del líder fallecido "continuarán inspirando a todos aquellos que sueñan con un futuro mejor y más justo".

Cárdenas, junto con el presidente brasileño, fue uno de los fundadores del Foro de São Paulo, organización que reúne a partidos de izquierda de la región.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El político mexicano, hijo del expresidente Lázaro Cárdenas, lideró el Partido de la Revolución Democrática (PRD) en oposición al Partido Revolucionario Institucional (PRI), que gobernó el país de forma ininterrumpida durante más de medio siglo.