Mueren 44 terroristas en varias operaciones del Ejército de Nigeria en el noreste del país

Según un comunicado recogido este jueves por medios locales, las fuerzas de la Operación Hadin Kai, que combate el yihadismo en el noreste del país, llevaron a cabo una operación el 26 de octubre en el área de gobierno local de Kukawa, en el estado de Borno.

"La evaluación de los resultados del combate indicó que 28 terroristas fueron neutralizados, mientras que otros seis resultaron heridos", detalló el Ejército.

En otra acción que tuvo lugar el 28 de octubre, las fuerzas desplegadas en el pueblo de Baga y a orillas del lago Chad mataron a ocho terroristas e hirieron a otros diez.

"Una misión de interdicción aérea neutralizó con éxito una operación sospechosa de colocación de artefactos explosivos improvisados (IED) por parte de terroristas, abatiendo a ocho operativos y destruyendo su vehículo, motocicletas y materiales para la fabricación de IED", concluyó el Ejército.

En el noreste del país cometen atentados el grupo yihadista Boko Haram, activo desde 2009, así como su escisión, el Estado Islámico en la Provincia de África Occidental (ISWAP, en inglés), surgido en 2016.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Ambos grupos terroristas han matado a más de 35.000 personas y han causado unos 2,7 millones de desplazados, sobre todo dentro del país, pero también en naciones vecinas como Camerún, Chad y Níger, según datos gubernamentales y de la ONU.

Boko Haram y el ISWAP pretenden imponer un Estado de corte islámico en Nigeria, país de mayoría musulmana en el norte y predominantemente cristiano en el sur.

La amenaza yihadista también azota al noroeste, donde Lakurawa, un grupo aparentemente ligado a la organización terrorista Estado Islámico-Provincia del Sahel (ISSP), también suele perpetrar ataques en los estados de Kebbi y Sokoto desde hace años.

Los combates contra esos grupos se han intensificado desde que Estados Unidos realizó, junto con fuerzas nigerianas, una serie de ataques aéreos a finales de diciembre de 2025 contra posiciones yihadistas en el noroeste del país.